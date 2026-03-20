In vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune di Manfredonia comunica una novità rilevante introdotta dal Ministero dell’Interno, volta a rafforzare l’inclusione e l’accessibilità nel diritto di voto.

La EU Disability Card, se contrassegnata dalla lettera “A”, sarà infatti riconosciuta come documento valido per accedere al voto assistito, evitando così la necessità di ulteriori certificazioni sanitarie. Una semplificazione concreta che mira a ridurre gli ostacoli burocratici e a favorire una partecipazione più ampia alla vita democratica.

L’amministrazione comunale invita presidenti di seggio, scrutatori e personale elettorale a prendere piena conoscenza della disposizione, assicurando una corretta applicazione delle nuove regole e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

La circolare ministeriale sottolinea inoltre l’importanza di adottare misure di supporto adeguate, soprattutto per le persone con disabilità intellettive, così da facilitare l’espressione del voto ed evitare errori formali che potrebbero invalidare la scheda.

Si tratta di un passo significativo verso una democrazia più equa e inclusiva, che riconosce a tutti i cittadini la possibilità di partecipare pienamente alla vita pubblica.

“Garantire il diritto di voto in condizioni di parità significa eliminare ogni barriera, anche quelle meno evidenti”, ha dichiarato l’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, sottolineando il valore di questa innovazione. Dello stesso avviso l’assessora ai Servizi Elettorali Sara Delle Rose, che ha evidenziato la necessità di informare adeguatamente tutti gli operatori coinvolti, affinché le procedure si svolgano nel rispetto delle nuove disposizioni.

Il Comune ribadisce infine il proprio impegno nel promuovere iniziative che favoriscano l’accessibilità e l’inclusione, garantendo a ogni cittadino la piena partecipazione alla vita democratica.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.