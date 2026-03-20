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"LE RONDINELLE" Manfredonia. RSA “Le Rondinelle”, via libera all’ampliamento: posti letto da 20 a 22

L’intervento riguarda due nuovi posti da destinare alle dimissioni protette ospedaliere

POLO SOCIO SANITARIO "LE RONDINELLE" MANFREDONIA

POLO SOCIO SANITARIO "LE RONDINELLE" MANFREDONIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

La RSA “Le Rondinelle” di Manfredonia potrà ampliare la propria capacità ricettiva, passando da 20 a 22 posti letto per soggetti non autosufficienti. Il via libera è arrivato con una determinazione dirigenziale del Settore Risorse umane e sviluppo economico, che autorizza la realizzazione dell’ampliamento nella struttura di via dei Fenicotteri.

L’intervento riguarda due nuovi posti da destinare alle dimissioni protette ospedaliere, nell’ambito della disciplina regionale sulle strutture socio-sanitarie. La richiesta era stata presentata da Girasole Srl, società titolare della RSA, già autorizzata in passato per una ricettività massima di 20 posti.

Nel provvedimento il Comune richiama anche la nota della Regione Puglia che aveva inserito la struttura tra quelle ammesse all’attivazione dei posti aggiuntivi DPO, cioè dedicati ai pazienti in uscita dagli ospedali ma ancora bisognosi di assistenza. L’autorizzazione comunale riguarda la realizzazione dell’ampliamento, mentre per l’esercizio dell’attività sarà necessario il successivo passaggio regionale.

L’atto precisa inoltre che il provvedimento non comporta impegno di spesa per l’ente. Resta ferma la possibilità di revoca in caso di esito positivo dell’informativa antimafia ancora in istruttoria. Intanto, sul piano dei servizi, l’ampliamento rappresenta un piccolo ma significativo aumento dell’offerta assistenziale sul territorio di Manfredonia.

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