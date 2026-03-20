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MATTINATA FALO' Mattinata celebra 25 anni di tradizione del falò

A Mattinata si è conclusa la tradizionale accensione del falò, simbolo di 25 anni di storia e appartenenza per l’intera comunità

Mattinata celebra 25 anni di tradizione del falò

Mattinata celebra 25 anni di tradizione del falò

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Eventi // Manfredonia //

A Mattinata si è conclusa la tradizionale accensione del falò, simbolo di 25 anni di storia e appartenenza per l’intera comunità. Nonostante le fiamme si siano spente, l’emozione e il calore umano hanno continuato a illuminare la piazza, testimoniando quanto questa ricorrenza rappresenti più di una semplice festa: un vero e proprio momento di identità collettiva.

Fondamentale è stato il contributo degli sponsor e delle attività locali, che hanno permesso alla manifestazione di crescere nel tempo, rinnovandosi e consolidando il proprio valore culturale e sociale.

L’anniversario è anche un momento di riflessione: le tradizioni richiedono cura, dedizione e partecipazione continua. Dopo un quarto di secolo, il messaggio è chiaro: eventi come questo sono un patrimonio vivo, da preservare e tramandare.

La straordinaria partecipazione dei cittadini dimostra quanto sia profondo il legame tra la comunità e la propria storia, un legame che deve essere coltivato ogni anno.

Il Circolo Ricreativo Culturale OASIS e la Festa Patronale di Mattinata comunicano che il fuoco dell’identità continuerà a bruciare anche nell’attesa della prossima edizione.

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