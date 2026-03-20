Medaglia d’Argento al merito ambientale: riconoscimento al sipontino Francesco Paolo Brigida

ROMA – Tra i protagonisti della cerimonia di premiazione svoltasi ieri presso il Ministero dell’Ambiente, spicca anche il nome di un altro manfredoniano. Si tratta del Brigadiere Capo Q.S. della Guardia di Finanza, Francesco Paolo Brigida, insignito della Medaglia d’Argento per meriti legati alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il riconoscimento premia l’impegno e la professionalità dimostrati nell’ambito di delicate attività istituzionali. In particolare, Brigida ha fornito un contributo determinante, operando in stretto coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, nell’ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria.

L’operazione si è conclusa con la disarticolazione di un’organizzazione criminale dedita al traffico e allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, confermando l’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine nella difesa del territorio e della salute dei cittadini.

Un riconoscimento che dà lustro non solo al Corpo della Guardia di Finanza, ma anche alla comunità sipontina.

A cura di Michele Solatia.