Mensa scolastica e anziani: liquidati 49mila euro alla Ladisa

SAN SEVERO — Via libera al pagamento delle fatture per il servizio di refezione scolastica e assistenza alimentare agli anziani. Il Comune ha disposto la liquidazione di oltre 49mila euro in favore della società Ladisa Ristorazione, capogruppo del raggruppamento temporaneo d’imprese che gestisce il servizio.

Il provvedimento riguarda in particolare i pasti erogati nel mese di dicembre 2025 nelle scuole dell’infanzia e primarie cittadine. Un servizio che coinvolge non solo gli alunni, ma anche insegnanti e personale ATA, garantendo continuità e supporto alle attività scolastiche.

Nel dettaglio, sono stati contabilizzati oltre duemila pasti destinati agli studenti e centinaia per il personale scolastico. A questi si aggiunge il servizio di mensa domiciliare per gli anziani, che rappresenta una componente fondamentale dell’assistenza sociale sul territorio.

L’importo complessivo liquidato è pari a 49.521,37 euro, comprensivi di IVA. Le somme derivano da un appalto pluriennale avviato nel 2021 e affidato al raggruppamento Ladisa-Gam, che gestisce il servizio per una durata di sei anni.

Il pagamento avviene nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dopo la verifica della regolarità contributiva delle imprese coinvolte. Un passaggio obbligato per garantire trasparenza e correttezza amministrativa.

Il servizio, secondo quanto attestato dagli uffici, è stato regolarmente svolto nel periodo di riferimento, senza criticità segnalate. Da qui la decisione di procedere alla liquidazione delle fatture emesse.

La refezione scolastica rappresenta uno dei servizi essenziali per il funzionamento del sistema educativo locale, con ricadute dirette sulla qualità della vita delle famiglie. Allo stesso tempo, la mensa domiciliare per gli anziani si inserisce tra le misure di welfare rivolte alle fasce più fragili della popolazione.

Il provvedimento si colloca in una fase di gestione provvisoria del bilancio, ma rientra tra le spese obbligatorie e necessarie per evitare disservizi o danni all’ente.

A cura di Michele Solatia.