Con l’avvicinarsi di Pasqua 2026, in programma domenica 5 aprile, e del tradizionale lunedì dell’Angelo del 6 aprile, lo scenario meteorologico si conferma tutt’altro che stabile. Le prime proiezioni delineano infatti una fase atmosferica dinamica e variabile, che potrebbe condizionare programmi di viaggio e scampagnate all’aria aperta.

Secondo le analisi degli esperti di Meteored Italia, la seconda metà di marzo segnerà un cambio di circolazione destinato a prolungarsi fino ai primi giorni di aprile. Il risultato sarà un contesto instabile, con alternanza tra schiarite e improvvisi rovesci, tipico della primavera mediterranea.

Il ruolo dell’indice NAO

Tra i principali fattori in gioco c’è l’indice North Atlantic Oscillation (NAO), che regola l’equilibrio tra le alte e basse pressioni nell’Atlantico. Le attuali proiezioni indicano valori neutri o leggermente negativi: una configurazione che indebolisce l’anticiclone delle Azzorre e lascia campo libero alle perturbazioni atlantiche.

In assenza di un solido “scudo” anticiclonico, masse d’aria umida potrebbero raggiungere con facilità l’Italia, favorendo condizioni di instabilità diffusa.

Un aprile capriccioso dopo un marzo mite

Dopo un avvio di marzo insolitamente caldo, la tendenza è verso un netto cambio di scenario. I primi giorni di aprile, statisticamente tra i più imprevedibili dell’anno, potrebbero essere caratterizzati da fenomeni rapidi e localizzati.

Non sono attese, al momento, grandi perturbazioni organizzate, quanto piuttosto una sequenza di acquazzoni improvvisi, soprattutto nelle ore pomeridiane. Il riscaldamento del suolo favorirà infatti la formazione di nubi a sviluppo verticale, con possibili rovesci anche intensi ma di breve durata, in particolare al Centro-Nord.

Tra colpi di coda invernali e rischio neve

Per il weekend pasquale non si escludono i cosiddetti “colpi di coda” dell’inverno. Correnti più fredde potrebbero temporaneamente abbassare le temperature, riportando anche la neve su Alpi e Appennini a quote relativamente basse per il periodo.

Uno scenario che rafforza l’idea di una Pasqua all’insegna della variabilità, con condizioni meteo in rapido cambiamento nel corso della giornata.

La strategia: flessibilità e piano B

Al momento si tratta di tendenze a lungo termine, basate su modelli probabilistici: dettagli più precisi su tempi e zone interessate dalle precipitazioni saranno disponibili solo a ridosso delle festività.

Per chi sta organizzando la classica gita di Pasquetta, il consiglio resta quello della prudenza: monitorare gli aggiornamenti meteo e prevedere alternative al coperto, soprattutto nelle aree interne e montuose, più esposte alla variabilità primaverile.

In attesa di conferme, dunque, la “tradizione” della Pasquetta sotto la pioggia resta una possibilità concreta, anche nel 2026.

Lo riporta Leggo.it