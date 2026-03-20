“Nel tepore del ballo”, il ritorno di Pupi Avati al cinema intimista e malinconico

Con “Nel tepore del ballo”, Pupi Avati torna a raccontare storie intime e cariche di nostalgia, firmando un nuovo film presentato in anteprima al Bif&st e in arrivo nelle sale dal 30 aprile con 01 Distribution.

Ambientato tra Roma e Jesolo, il film segue la vicenda di un uomo alle prese con una caduta pubblica e un doloroso confronto con il proprio passato, segnato dalla perdita dei genitori e da un amore sacrificato in nome della carriera. Al centro del racconto emergono le scelte decisive della vita, il peso della reputazione e la possibilità di rinascere.

Il protagonista Gianni Riccio è interpretato da Massimo Ghini, affiancato da Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri e Sebastiano Somma. Nel cast figurano anche Raoul Bova e, in apparizioni nei panni di sé stessi, Bruno Vespa, Jerry Calà e Pascal Vicedomini.

Il regista descrive l’opera come una riflessione sul “rinnamoramento”, un sentimento che può riaffiorare anche nella maturità e che ridà senso e profondità all’esistenza, soprattutto quando si fa i conti con il tempo che passa.

La pellicola nasce da un progetto condiviso con Antonio Avati e Marco Molendini, mentre la sceneggiatura è firmata da Tommaso Avati insieme allo stesso regista. Un’opera che si inserisce nel solco più autentico del cinema di Avati, capace di raccontare con delicatezza le fragilità e le svolte dell’animo umano.

Lo riporta ansa.it.