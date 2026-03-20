Playoff Mondiali, Italia: 28 i convocati, torna Chiesa

Il CT Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati per i playoff mondiali, che vedranno l’Italia affrontare l’Irlanda del Nord nella semifinale di giovedì 26 marzo a Bergamo. Tra le novità più attese, spicca il ritorno di Federico Chiesa, assente dalla Nazionale dall’ultimo Europeo, richiamato in azzurro dopo nove mesi.
Allarme rientrato per Sandro Tonali, uscito recentemente per un problema muscolare all’inguine durante un match di Champions. Assente invece Mattia Zaccagni, fermato da una lesione muscolare. Prima convocazione assoluta per Marco Palestra, mentre ritornano in Nazionale Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli. Tra i portieri, c’è Elia Caprile, preferito ad Alex Meret.
Il programma del playoff prevede:
- Semifinale: Italia – Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo ore 20.45, a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia – Italia, martedì 31 marzo ore 18 o 20.45 (orario da confermare), in trasferta
Portieri:
- Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
- Elia Caprile (Cagliari)
- Marco Carnesecchi (Atalanta)
- Alex Meret (Napoli)
Difensori:
- Alessandro Bastoni (Inter)
- Alessandro Buongiorno (Napoli)
- Riccardo Calafiori (Arsenal)
- Andrea Cambiaso (Juventus)
- Diego Coppola (Paris FC)
- Federico Dimarco (Inter)
- Federico Gatti (Juventus)
- Gianluca Mancini (Roma)
- Marco Palestra (Cagliari)
- Giorgio Scalvini (Atalanta)
- Leonardo Spinazzola (Napoli)
Centrocampisti:
- Sandro Tonali (Newcastle)
- Nicolò Barella (Inter)
- Bryan Cristante (Roma)
- Davide Frattesi (Inter)
- Manuel Locatelli (Juventus)
- Niccolò Pisilli (Roma)
Attaccanti:
- Moise Kean (Fiorentina)
- Federico Chiesa (Liverpool)
- Francesco Pio Esposito (Inter)
- Matteo Politano (Napoli)
- Giacomo Raspadori (Atalanta)
- Mateo Retegui (Al-Qadsiah)
- Gianluca Scamacca (Atalanta)
La lista completa riflette un mix di esperienza e giovani talenti, con l’obiettivo di assicurare competitività e continuità per l’Italia in questa fase decisiva dei playoff mondiali.
Lo riporta sport.sky.it.