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PORTO COMMERCIALE Porto commerciale, verifiche subacquee e rilievi batimetrici: divieto di accesso

Nel porto commerciale di Manfredonia prende il via un intervento tecnico di particolare rilevanza per la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture marittime

Porto commerciale, verifiche subacquee e rilievi batimetrici: divieto di accesso

Manfredonia, porto commerciale

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nel porto commerciale di Manfredonia prende il via un intervento tecnico di particolare rilevanza per la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture marittime. La Capitaneria di Porto ha emanato un’ordinanza che autorizza, per un periodo di quindici giorni dalla pubblicazione, una serie di attività specialistiche nello specchio acqueo antistante Piazza Maestri d’Ascia, al Molo di Tramontana.

L’operazione, affidata alla società “Sub Technical Edil Service s.r.l.” con sede a Mola di Bari, prevede ispezioni subacquee video-fotografiche, rilievi batimetrici dei fondali e l’esecuzione di saggi tecnici finalizzati alla manutenzione dei pontili esistenti.

I lavori saranno condotti da personale tecnico subacqueo altamente specializzato, con il supporto di mezzi nautici dedicati, all’interno di un’area delimitata da coordinate precise indicate nell’allegato planimetrico. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di monitoraggio e conservazione delle strutture portuali, fondamentali per la sicurezza della navigazione e per l’efficienza delle attività marittime.

Per tutta la durata delle operazioni, l’area interessata sarà interdetta al traffico nautico, alla pesca e a qualsiasi altra attività. Le unità in transito nelle vicinanze dovranno mantenere una velocità ridotta e prestare la massima attenzione alle segnalazioni del personale impegnato nei lavori, al fine di evitare situazioni di rischio.

La Capitaneria di Porto ha inoltre imposto rigorose prescrizioni operative alla ditta esecutrice, tra cui l’obbligo di comunicare quotidianamente l’inizio e la fine delle attività e di garantire il costante monitoraggio delle condizioni meteomarine, sospendendo i lavori in caso di pericolo.

Il provvedimento, emanato nel rispetto del Codice della Navigazione e delle normative internazionali sulla sicurezza in mare, sottolinea ancora una volta il ruolo centrale dell’Autorità Marittima nella tutela della vita umana e nella regolamentazione delle attività portuali.

A cura di Michele Solatia.

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