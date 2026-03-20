Oggi, venerdì 20 marzo, l’Italia saluta ufficialmente l’inverno per dare il benvenuto alla primavera 2026. Il momento esatto dell’inizio della nuova stagione si verifica alle ore 15.46 italiane, quando l’equinozio di marzo segna il passaggio dell’emisfero settentrionale verso giornate progressivamente più lunghe e luminose.

Il significato scientifico dell’equinozio

L’equinozio indica l’istante in cui i raggi del Sole cadono perpendicolarmente sull’equatore terrestre, annullando temporaneamente le differenze di illuminazione tra Nord e Sud. Il termine latino aequa-nox descrive perfettamente il fenomeno: la durata del giorno e della notte si equivalgono, con 12 ore di luce e 12 ore di oscurità. Questo equilibrio segna l’inizio di un ciclo di rinascita naturale e di maggiore esposizione solare nell’emisfero settentrionale.

Perché la primavera non inizia più il 21 marzo

Contrariamente alla tradizione popolare, il primo giorno di primavera cade quasi sempre il 20 marzo, mentre il 21 marzo è ormai un’eccezione. Nel corso di questo secolo, solo nel 2003 e nel 2007 la stagione è iniziata il 21 marzo; per rivedere questa coincidenza dovremo aspettare il 2102.

Questa variazione non è un errore del calendario, ma è legata alla precisione del tempo astronomico: l’anno tropico dura circa 365 giorni e sei ore, quindi si accumula uno scarto corretto ogni quattro anni con l’anno bisestile. Questo continuo aggiustamento sposta il momento dell’equinozio e rende il 20 marzo la data più frequente per l’inizio della primavera, con rare anticipazioni al 19 marzo.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Con il passaggio astronomico di oggi, il Sole inizierà a salire sempre più alto nel cielo, e ogni giorno guadagneremo minuti preziosi di luce fino al solstizio d’estate. La primavera segna il risveglio della natura e della biodiversità, un periodo ideale per osservare il ritorno dei fiori e degli animali, seguendo il ritmo dettato dai movimenti del cosmo.

Lo riporta leggo.it.