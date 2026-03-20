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REDDITO FAMIGLIE Reddito delle famiglie: Sud in crescita, ma Foggia resta fanalino di coda

Il reddito disponibile delle famiglie cresce più al Sud che nel resto d’Italia, con un aumento del 3,38% rispetto al 2,84% registrato nel 2024

Reddito delle famiglie: Sud in crescita, ma Foggia resta fanalino di coda

Foggia dall'alto - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Economia // Foggia //

Il reddito disponibile delle famiglie cresce più al Sud che nel resto d’Italia, con un aumento del 3,38% rispetto al 2,84% registrato nel 2024 rispetto al 2023. Sei province meridionali si piazzano tra le prime dieci in classifica, guidate da Rimini (+5,78%), Ragusa (+5,55%) e Venezia (+4,95%), mentre alcune province del Centro-Nord mostrano difficoltà: Prato -0,13%, Imperia -0,03% e Ancona +0,36%.

Nonostante la crescita, le differenze tra Nord e Sud restano marcate: il reddito pro-capite del Nord supera di circa il 50% quello del Meridione. Milano guida la graduatoria con 36.188 euro a testa, seguita da Bolzano (32.680 euro) e Monza e della Brianza (30.182 euro). Sul fondo della classifica, Foggia chiude con 14.953 euro, preceduta da Agrigento (15.059 euro) e Caserta (15.288 euro).

Secondo Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, “tra il 2024 e il 2023 sei province meridionali sono tra le prime dieci per crescita del reddito disponibile, mentre nove province centro-settentrionali occupano le ultime dieci posizioni. Tuttavia, il reddito pro-capite al Sud resta inferiore di 23 punti percentuali rispetto alla media nazionale”. Le città metropolitane continuano a fare da hub economici, con redditi pro-capite superiori del 14% rispetto alle altre province, grazie a retribuzioni più alte e concentrazione di attività direzionali.

La graduatoria 2024 mostra 18 province del Sud nelle ultime 20 posizioni. La prima provincia meridionale nella classifica è Cagliari (35ª posizione) con 24.226 euro. Milano, invece, supera di 21.235 euro Foggia, ultima in classifica.

Il confronto tra 2023 e 2024 evidenzia una cristallizzazione delle prime posizioni, confermate anche nel 2021, mentre Rimini mostra dinamismo scalando otto posizioni e Prato ne perde dieci. Nonostante ciò, il divario tra Nord e Sud resta un fenomeno evidente, con Foggia che continua a registrare i valori più bassi di reddito disponibile pro-capite.

Lo riporta foggiatoday.it.

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