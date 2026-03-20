Referendum costituzionale, l’appello del sindaco La Marca: "Un 'NO' per difendere la democrazia"

“Un ‘No’ per difendere la democrazia e la Costituzione”. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, in vista del referendum costituzionale in programma domenica e lunedì.

Il primo cittadino invita i cittadini a recarsi alle urne, sottolineando come “il voto può fare la differenza”. Secondo La Marca, la riforma proposta non renderebbe più efficiente la giustizia, ma rischierebbe invece di “indebolire la magistratura e aumentare il controllo del governo sui magistrati”.

Nel suo intervento, il sindaco evidenzia anche le priorità che, a suo avviso, sarebbero state necessarie: “Mi sarei aspettato più assunzioni di magistrati, nuovi presidi di legalità nei territori e un’azione concreta per dare piena attuazione alla Costituzione, dopo oltre 80 anni”.

Da qui l’appello finale ai cittadini: “Nel suo intervento, il sindaco evidenzia anche le priorità che, a suo avviso, sarebbero state necessarie. Andate a votare e votate No”.