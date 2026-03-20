“Un ‘No’ per difendere la democrazia e la Costituzione”. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, in vista del referendum costituzionale in programma domenica e lunedì.
Il primo cittadino invita i cittadini a recarsi alle urne, sottolineando come “il voto può fare la differenza”. Secondo La Marca, la riforma proposta non renderebbe più efficiente la giustizia, ma rischierebbe invece di “indebolire la magistratura e aumentare il controllo del governo sui magistrati”.
Nel suo intervento, il sindaco evidenzia anche le priorità che, a suo avviso, sarebbero state necessarie: “Mi sarei aspettato più assunzioni di magistrati, nuovi presidi di legalità nei territori e un’azione concreta per dare piena attuazione alla Costituzione, dopo oltre 80 anni”.
Da qui l’appello finale ai cittadini: “Nel suo intervento, il sindaco evidenzia anche le priorità che, a suo avviso, sarebbero state necessarie. Andate a votare e votate No”.
3 commenti su "Referendum costituzionale, l’appello del sindaco La Marca: “Un ‘NO’ per difendere la democrazia”"
Voi solo una cosa dovete fare andare a zappare tutti chi governa chi sta alle regioni è chi sta al comune zappare io sono anni che non vado ha votare è ne sono fiero perché qui è sempre la solita minestra non cambia nulla destra sinistra che governano voi del comune che avete portato la tari alle stelle x coprire i debiti delle vostre amministrazioni poi stani quelli della c&c lungomare che sono stati messi da voi che come non laghi una cartella subito si aggredisce il fermo dell auto vi dovete solo vergognare
L’unico pericolo per la democrazia sono le vostre sporche menzogne
È vergognoso quello che dice il sindaco sulla Riforma! Piangeranno i nostri figli se restiamo con questa riforma in mano a correnti politiche … vergognatevi a dare notizie distorte e contrarie alla verità . Siiiiiiiiiii tutta la vita !