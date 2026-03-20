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Home // Manfredonia // Referendum costituzionale, l’appello del sindaco La Marca: “Un ‘NO’ per difendere la democrazia”

MESSAGGIO Referendum costituzionale, l’appello del sindaco La Marca: “Un ‘NO’ per difendere la democrazia”

Il primo cittadino invita i cittadini a recarsi alle urne, sottolineando come “il voto può fare la differenza”

Referendum costituzionale, l’appello del sindaco La Marca: "Un 'NO' per difendere la democrazia"

Referendum costituzionale, l’appello del sindaco La Marca: "Un 'NO' per difendere la democrazia"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

“Un ‘No’ per difendere la democrazia e la Costituzione”. È questo il messaggio lanciato dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, in vista del referendum costituzionale in programma domenica e lunedì.

Il primo cittadino invita i cittadini a recarsi alle urne, sottolineando come “il voto può fare la differenza”. Secondo La Marca, la riforma proposta non renderebbe più efficiente la giustizia, ma rischierebbe invece di “indebolire la magistratura e aumentare il controllo del governo sui magistrati”.

Nel suo intervento, il sindaco evidenzia anche le priorità che, a suo avviso, sarebbero state necessarie: “Mi sarei aspettato più assunzioni di magistrati, nuovi presidi di legalità nei territori e un’azione concreta per dare piena attuazione alla Costituzione, dopo oltre 80 anni”.

Da qui l’appello finale ai cittadini: “Nel suo intervento, il sindaco evidenzia anche le priorità che, a suo avviso, sarebbero state necessarie. Andate a votare e votate No”.

3 commenti su "Referendum costituzionale, l’appello del sindaco La Marca: “Un ‘NO’ per difendere la democrazia”"

  1. Voi solo una cosa dovete fare andare a zappare tutti chi governa chi sta alle regioni è chi sta al comune zappare io sono anni che non vado ha votare è ne sono fiero perché qui è sempre la solita minestra non cambia nulla destra sinistra che governano voi del comune che avete portato la tari alle stelle x coprire i debiti delle vostre amministrazioni poi stani quelli della c&c lungomare che sono stati messi da voi che come non laghi una cartella subito si aggredisce il fermo dell auto vi dovete solo vergognare

  3. È vergognoso quello che dice il sindaco sulla Riforma! Piangeranno i nostri figli se restiamo con questa riforma in mano a correnti politiche … vergognatevi a dare notizie distorte e contrarie alla verità . Siiiiiiiiiii tutta la vita !

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