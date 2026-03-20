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Home // Politica // Referendum Giustizia, cosa cambia: carriere separate, due CSM e nuova Alta Corte disciplinare

REFERENDUM GIUSTIZIA Referendum Giustizia, cosa cambia: carriere separate, due CSM e nuova Alta Corte disciplinare

Gli italiani saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo 2026 per decidere sull’approvazione della riforma costituzionale della giustizia

Referendum Giustizia, cosa cambia: carriere separate, due CSM e nuova Alta Corte disciplinare

Carlo Nordio, Ministro della Giustizia - Fonte Immagine: dire.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Politica // Politica Nazionale //

Gli italiani saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo 2026 per decidere sull’approvazione della riforma costituzionale della giustizia, approvata in terza lettura alla Camera e confermata dal Senato. Il referendum riguarda sette articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) e introduce modifiche strutturali al sistema giudiziario.

Cosa prevede la riforma
Il provvedimento stabilisce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura (uno per ciascuna carriera) presieduti dal Presidente della Repubblica. I membri dei due CSM saranno nominalmente sorteggiati, mentre le competenze disciplinari saranno affidate a una nuova Alta Corte disciplinare composta da magistrati e laici, con il presidente scelto tra i membri esterni.

Come si vota
I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Il referendum è di tipo confermativo, quindi non è previsto il superamento del quorum. Gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE potranno votare per corrispondenza.

Principali modifiche agli articoli della Costituzione

  • Articolo 87: il Presidente della Repubblica presiede i due nuovi CSM, separando l’autogoverno dei magistrati giudicanti e requirenti.
  • Articolo 102: la separazione delle carriere diventa principio costituzionale, sancendo che le norme sull’ordinamento giudiziario devono distinguere tra magistrati giudicanti e requirenti.
  • Articolo 104: i componenti dei due CSM non saranno più eletti, ma sorteggiati da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature.
  • Articolo 105: nasce l’Alta Corte Disciplinare con 15 membri, parte laici e parte magistrati, responsabile della giurisdizione disciplinare.
  • Articolo 106: ampliamento dei requisiti per l’accesso alla Cassazione, includendo anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.
  • Articolo 107: le decisioni su trasferimenti e sospensioni spettano al CSM della carriera di appartenenza.
  • Articolo 110: aggiornamento terminologico, il Guardasigilli dovrà interfacciarsi con ciascun Consiglio superiore.

I due CSM e l’estrazione dei membri
Oltre alla separazione, i due CSM perdono i poteri disciplinari ma mantengono competenze su assunzioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni. I membri saranno sorteggiati: un terzo tra giuristi laici e due terzi tra i magistrati idonei, con mandato di quattro anni non rinnovabile.

L’Alta Corte disciplinare
Composta da 15 membri (3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 sorteggiati tra giuristi, 6 magistrati giudicanti, 3 magistrati requirenti), avrà la maggioranza togata ma il presidente sarà scelto tra i laici. Le sentenze della Corte saranno ricorribili solo in secondo grado davanti alla stessa Corte in diversa composizione e non impugnabili in Cassazione.

Leggi attuative
Entro un anno dall’entrata in vigore della riforma saranno approvate le leggi attuative per disciplinare il funzionamento dell’Alta Corte, le sanzioni disciplinari e le procedure dei CSM. Fino ad allora rimangono in vigore le leggi attuali.

Lo riporta leggo.it.

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