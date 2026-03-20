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PADRE PIO SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo la traslazione di Padre Pio

Un appuntamento carico di spiritualità e partecipazione attende i fedeli con la traslazione della reliquia del corpo di Padre Pio

San Giovanni Rotondo: domenica 22 marzo la traslazione di Padre Pio

Padre Pio - Fonte Immagine: cappuccinipietrelcina.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Eventi // Manfredonia //

Un appuntamento carico di spiritualità e partecipazione attende i fedeli con la traslazione della reliquia del corpo di Padre Pio, momento di profonda devozione e raccoglimento.

L’evento è in programma domenica 22 marzo alle ore 10:00, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da fr. Francesco Dileo, occasione significativa per vivere un momento di preghiera condivisa.

A seguire, alle ore 11:00, si terrà la traslazione della reliquia dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie alla nuova chiesa dedicata a San Pio, un passaggio simbolico e altamente partecipato che vedrà la presenza di numerosi fedeli.

Si tratta di un momento particolarmente intenso sotto il profilo religioso, capace di unire la comunità nel segno della venerazione e della memoria del santo, in un clima di raccoglimento e fede.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

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