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Home // Manfredonia // Scuola San Lorenzo Maiorano, liquidato il primo SAL: oltre 443mila euro per i lavori PNRR

SAN LORENZO MAIORANO Scuola San Lorenzo Maiorano, liquidato il primo SAL: oltre 443mila euro per i lavori PNRR

Il Comune di Manfredonia paga il primo stato di avanzamento lavori per l’intervento da oltre 3,6 milioni destinato alla riqualificazione dell’edificio scolastico.

Manfredonia, scuola “San Lorenzo Maiorano”: via libera allo schema di contratto per l’intervento PNRR

Scuola “San Lorenzo Maiorano” - Fonte Immagine: Facebook, Istituto Comprensivo "Don Milani uno + Maiorano"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia paga il primo stato di avanzamento lavori per l’intervento da oltre 3,6 milioni destinato alla riqualificazione dell’edificio scolastico.

Va avanti l’intervento PNRR sulla scuola San Lorenzo Maiorano di Manfredonia. Il Comune ha liquidato il primo stato di avanzamento lavori per un importo complessivo di 443.046,62 euro, somma destinata alla ditta esecutrice per le opere già realizzate sull’edificio scolastico.

Il progetto rientra nella Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è finanziato per un totale di 3.616.823,06 euro. L’obiettivo è la messa in sicurezza e la riqualificazione della scuola, con interventi che riguardano il miglioramento sismico, l’adeguamento alla normativa antincendio e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel dettaglio, il pagamento riguarda il primo SAL certificato dal responsabile unico del procedimento, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dalla direzione lavori. La fattura liquidata alla Tegliafilo Costruzioni srl ammonta a 402.769,65 euro oltre IVA al 10%, fino a raggiungere il totale di oltre 443mila euro.

L’atto evidenzia anche un passaggio strategico: per ottenere ulteriori quote del finanziamento, il Comune deve dimostrare l’effettivo avanzamento della spesa e della rendicontazione sulla piattaforma REGIS. In altre parole, il pagamento non è solo un adempimento amministrativo, ma un tassello necessario per non rallentare l’arrivo delle successive risorse del PNRR.

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