Sea Sisters, storie di donne tra Puglia e Norvegia unite dal mare

Due vite lontane, agli estremi dell’Europa, ma legate da un filo profondo: il mare. È questo il cuore di Sea Sisters, il progetto cinematografico che sarà presentato in anteprima nella sezione internazionale Meridiana del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival 2026.

Diretto da Brunella Filì, con la co-sceneggiatura di Antonella Gaeta, il film racconta l’incontro simbolico tra due donne che sfidano un mondo tradizionalmente maschile come quello della pesca. La proiezione è in programma il 26 marzo al Teatro Kursaal Santalucia.

La narrazione si sviluppa nell’arco di sette anni, attraversando i mari d’Europa, dal Mar Glaciale Artico al Mediterraneo, tra scenari suggestivi che vanno dalla Puglia alla Norvegia, passando per Gallipoli, Santa Maria di Leuca, fino ai fiordi di Tromsø e Capo Nord.

Al centro della storia ci sono Antonia e Sandra, due donne determinate a costruire il proprio futuro. Nel Sud Italia, Antonia lotta contro una comunità patriarcale per diventare pescatrice, seguendo le orme del padre scomparso in mare. Nell’Artico, Sandra, capitana Sámi, guida il suo peschereccio, ma paga un prezzo altissimo sul piano personale, arrivando a perdere la custodia della figlia.

Il film intreccia le loro vicende in un racconto intenso che esplora il desiderio di autodeterminazione, la forza dei sogni e il diritto alla libertà, anche quando la realtà impone scelte difficili.

Prodotto da Nightswim con Officinema Doc e Rein Films, e sostenuto da istituzioni italiane e internazionali, Sea Sisters si propone come uno sguardo intimo e potente su due percorsi di vita diversi ma profondamente connessi, uniti da un elemento comune: il mare come simbolo di sfida, identità e destino.

Lo riporta ansa.it.