Solaio crolla in vico dei Conciatori: sgombero di 18 famiglie

Momenti di apprensione nella giornata di ieri in vico dei Conciatori, nel centro cittadino, dove si è verificato il crollo di un solaio in latero-cemento all’interno di un edificio. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di verifica strutturale. Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.

Lo sgombero è stato disposto questa mattina, quando, in via precauzionale, sono stati evacuati 18 nuclei familiari.

I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno proseguendo gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento e valutare eventuali ulteriori rischi per la stabilità dell’immobile.

L’area resta temporaneamente interdetta per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di controllo.

A cura di Michele Solatia.