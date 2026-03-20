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SOLAIO CROLLA Solaio crolla in vico dei Conciatori: sgombero di 18 famiglie (FOTO VIDEO)

Momenti di apprensione nella giornata di ieri in vico dei Conciatori, nel centro cittadino, dove si è verificato il crollo di un solaio in latero-cemento

Solaio crolla in vico dei Conciatori: sgombero di 18 famiglie

Solaio crolla in vico dei Conciatori: sgombero di 18 famiglie

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Momenti di apprensione nella giornata di ieri in vico dei Conciatori, nel centro cittadino, dove si è verificato il crollo di un solaio in latero-cemento all’interno di un edificio. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di verifica strutturale. Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti.

Lo sgombero è stato disposto questa mattina, quando, in via precauzionale, sono stati evacuati 18 nuclei familiari.
I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno proseguendo gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento e valutare eventuali ulteriori rischi per la stabilità dell’immobile.

L’area resta temporaneamente interdetta per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di controllo.

A cura di Michele Solatia.

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