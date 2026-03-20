Vitivinicolo, nuovo avviso per ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Puglia

La Regione Puglia ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” previsto dal Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (PNS) per la campagna 2025/2026.

L’iniziativa mira a rinnovare gli impianti viticoli, migliorare la qualità delle produzioni, rispondere alle esigenze del mercato e rafforzare la competitività delle aziende agricole. Il sostegno riguarda in particolare vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IG), secondo i disciplinari di produzione.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, sottolinea come questo intervento sia strategico per accompagnare l’evoluzione del comparto vitivinicolo pugliese, sostenendo le imprese in un percorso di innovazione, sostenibilità e qualificazione strutturale, e rafforzando il posizionamento del vino pugliese sui mercati internazionali.

Possono accedere ai contributi persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà da vino o che possiedono autorizzazioni al reimpianto valide. I richiedenti devono essere titolari di impresa agricola attiva, iscritta al Registro delle Imprese o agli albi previsti.

Il sostegno copre fino al 50% dei costi ammissibili, calcolati secondo le tabelle standard dei costi unitari (TSCU) certificate da CREA, e include una compensazione forfettaria per la perdita di reddito di 5.000 euro per ettaro, riconosciuta per una sola annualità nei casi di estirpazione e reimpianto.

L’intervento rientra nelle politiche europee di sostegno al settore vitivinicolo, con l’obiettivo di promuovere produzioni di qualità, efficienza e sostenibilità, valorizzando il patrimonio viticolo regionale.

L’avviso completo è disponibile sul sito della Regione Puglia: Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – campagna 2026/2027.