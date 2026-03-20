Edizione n° 6011

BALLON D'ESSAI

DOMENICO CALIENDO // Nasce la Fondazione Domenico Caliendo: raccolti 45mila euro per aiutare le famiglie
20 Marzo 2026 - ore  10:55

CALEMBOUR

REFERENDUM GIUSTIZIA // Referendum Giustizia, cosa cambia: carriere separate, due CSM e nuova Alta Corte disciplinare
20 Marzo 2026 - ore  09:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Vitivinicolo, nuovo avviso per ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Puglia

VIGNETI PUGLIA Vitivinicolo, nuovo avviso per ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Puglia

L’iniziativa mira a rinnovare gli impianti viticoli, migliorare la qualità delle produzioni, rispondere alle esigenze del mercato

Vitivinicolo, nuovo avviso per ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Puglia

Vigneto Puglia - Fonte Immagine: quattrocalici.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Marzo 2026
Economia // Primo piano //

La Regione Puglia ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” previsto dal Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo (PNS) per la campagna 2025/2026.

L’iniziativa mira a rinnovare gli impianti viticoli, migliorare la qualità delle produzioni, rispondere alle esigenze del mercato e rafforzare la competitività delle aziende agricole. Il sostegno riguarda in particolare vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IG), secondo i disciplinari di produzione.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, sottolinea come questo intervento sia strategico per accompagnare l’evoluzione del comparto vitivinicolo pugliese, sostenendo le imprese in un percorso di innovazione, sostenibilità e qualificazione strutturale, e rafforzando il posizionamento del vino pugliese sui mercati internazionali.

Possono accedere ai contributi persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà da vino o che possiedono autorizzazioni al reimpianto valide. I richiedenti devono essere titolari di impresa agricola attiva, iscritta al Registro delle Imprese o agli albi previsti.

Il sostegno copre fino al 50% dei costi ammissibili, calcolati secondo le tabelle standard dei costi unitari (TSCU) certificate da CREA, e include una compensazione forfettaria per la perdita di reddito di 5.000 euro per ettaro, riconosciuta per una sola annualità nei casi di estirpazione e reimpianto.

L’intervento rientra nelle politiche europee di sostegno al settore vitivinicolo, con l’obiettivo di promuovere produzioni di qualità, efficienza e sostenibilità, valorizzando il patrimonio viticolo regionale.

L’avviso completo è disponibile sul sito della Regione Puglia: Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – campagna 2026/2027.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO