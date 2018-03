“Battiti Live”, Radionorba “Il calendario 2017 non è definito”

Di:

Bari, 20 aprile 2017. “Il calendario 2017 del Radionorba Battiti Live è in via di definizione e sarà ufficialmente diramato da Radionorba solo un mese prima della partenza del tour. Qualsiasi notizia diffusa prima di allora è da intendersi priva di ogni fondamento ”. E’ la precisazione della radio del sud in riferimento ad alcune notizie che da giorni circolano sulla stampa locale e che darebbero per certo l’approdo del grande show in alcune location, così come addirittura anticipazioni, anche queste prive di ogni fondamento, sulla composizione del cast artistico.