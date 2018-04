Al Verdi Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

Di:

Si conclude il prossimo giovedì 26 aprile la stagione teatrale 2017/2018 organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Al Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) è in programma la commedia NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO (Milleluci Entertainment) con Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia. Lo spettacolo è scritto e diretto da Gabriele Pignotta, con Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti e Fabrizio Corucci; musiche Giovanni Caccamo; scene Alessandro Chiti; costumi Silvia Frattolillo.

“Chiudiamo una stagione teatrale fantastica – dichiara l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino – con una serie di eventi – serate che hanno fatto registrare il tutto esaurito strappando applausi a scena aperta al grande pubblico del Teatro Verdi. L’ultima commedia presenta due prestigiosi interpreti come Lorella Cuccarini, showgirl ed artista dalle mille sfaccettature, e Giampiero Ingrassia, figlio d’arte, molto apprezzato per le sue interpretazioni sul palcoscenico. Ci sarà da sorridere, ma anche da apprezzare la storia, che si avvale pure di una scenografia di alto profilo”.

NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO

Dopo 20 anni, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la straordinaria coppia di Grease, torna a lavorare insieme per la prima volta in una commedia inedita, scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Uno spettacolo ironico, intelligente, appassionante, cucito addosso a due protagonisti perfetti: istrionici e straordinariamente affiatati.

La famiglia è il motore principale dello spettacolo e si mostra con le sue fragilità e con la sua forza. L’amore tra uomo e donna e tra genitori e figli è visto con leggerezza ma anche con passione, sbirciando attraverso la quotidianità: risate, lacrime, sospetti, cambiamenti e tante altre piccole e grandi situazioni condiscono la commedia interpretata da 5 bravissimi attori, in cui ognuno di noi può ritrovare uno spaccato della sua vita. La produzione è ambiziosa e importante: un allestimento di altissimo livello saprà regalare allo spettatore momenti di assoluto divertimento e di grande emozione.