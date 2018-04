Di:

Manfredonia, 19 aprile 2018. ”Sono abituato a guardare alla sostanza dei fatti: in questi anni di attesa e mobilitazione dei sindacati e lavoratori, non è emersa un’ipotesi alternativa a Şişecam. Per essere chiari: Elliot non si è stracciato le vesti per partecipare e vincere l’asta. I motivi che mi spingono a essere fiducioso sono diversi: Şişecam ha fatto una scelta strategica, importante. Non credo all’ipotesi che questa società abbia fatto l’investimento solo per far partire le cosiddette produzioni secondarie, senza consentire il riavvio del forno industriale.

Condivido l’analisi di chi sostiene che questa vertenza si concluderà solo quando il presidio verrà meno e solo quando ripartirà l’attività industriale, con assorbimento di tutte le maestranze. Sono temi che saremo chiamati ad affrontare nei prossimi giorni. Non credo che Şişecam si sia mai sottratta a queste riflessioni e nè che vorrà farlo in futuro”.

Così il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, nel corso del consueto appuntamento in diretta facebook con i cittadini.

