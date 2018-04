“Il dono della vita: come autorizzare all’espianto organi con la nuova carta d’identità”

Di:

Manfredonia, 20 aprile 2018. ”Stare al passo con i tempi non è un vezzo autoreferenziale, ma un’opportunità per migliorare e semplificare la quotidianità troppo spesso rallentata dalla burocrazia. Da lunedì 16 aprile il Comune di Manfredonia emette la carta d’identità elettronica, un documento di riconoscimento personale che certifica l’identità del soggetto titolare, oltre a costituire uno strumento di autenticazione per l’accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione.

Questo strumento innovativo a disposizione dei cittadini consente di fare progressi sostanziali anche sul piano sociale e culturale per la nostra comunità su un tema molto sentito come quello della volontà esplicita della donazione degli organi. Infatti, con la carta d’identità elettronica è possibile autorizzare preventivamente all’espianto e donazione in caso di decesso.

Decidere di donare i propri organi e tessuti dopo la morte è un gesto di grande generosità. Così facendo si dona a numerosi pazienti, in molti casi in fin di vita, la possibilità di guarire e riprendere una vita normale. I pazienti trapiantati, infatti, riprendono, in seguito all’intervento, a lavorare, viaggiare, fare sport. Con il decesso possono essere donati organi(cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e intestino) e tessuti (pelle, ossa , tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni).

Donare è, quindi, un fondamentale gesto di civiltà ed un atto di coscienza da fare quando si è nel pieno delle facoltà psico-fisiche. Per questo come sindaco ho ritenuto necessario che si accelerassero i processi amministrativi affinchè anche i cittadini di Manfredonia potessero avere questa opportunità che, può essere utile per aprire ad una fase collettiva di informazione e sensibilizzazione sull’argomento.

Colgo l’occasione per ringraziare personalmente tutti i dipendenti del Servizio Anagrafe per l’impegno e l’egregio lavoro svolto e che continueranno a svolgere su questo fronte. La carta di identità elettronica può essere richiesta presso il Comune, ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, solo su prenotazione. La prenotazione della CIE potrà essere effettuata accedendo ai portali istituzionali http://www.cartaidentita.interno.gov.it

e https://agendacie.interno.gov.it, dove il cittadino troverà tutte le informazioni utili, nonché mediante richiesta telefonica ai seguenti numeri: 0884-519745 e 0884-519633”.