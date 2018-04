STADIO ZACCHERIA, FOGGIA (PH ENZO MAIZZI)

Foggia. Con l’ordinanza sindacale numero 11 del 20 aprile 2018, il sindaco di Foggia, Franco Landella, autorizza l’ampliamento del settore Curva Sud dello stadio comunale “Pino Zaccheria” per ulteriori 1.778 spettatori, portando la capienza da 14.530 a 16.308 persone, in vista della partita di calcio Foggia-Bari, in programma sabato 21 aprile alle ore 15. La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CPVLPS) aveva chiesto la regolarizzazione di ulteriori varchi già presenti ma inefficaci per la presenza di un corrimano centrale che ne riduceva l’ampiezza utile. Corrimano che l’Amministrazione comunale, tramite il RUP Carmelo Fredella, ha quindi provveduto ad eliminare ed a regolarizzare i varchi di uscita che hanno consentito l’ampliamento in deroga. Foggia,derby con il Bari: ampliamento dello Zaccheria ultima modifica: da

