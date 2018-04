“Il fondamentalismo che nuoce all’ambiente”

Di:

”Egregio Direttore,

certamente il sentimento che muove i cultori di questioni ambientali è di amore e protezione della nostra città,e di questo gliene siamo tutti grati. Continuare a tenere alta l’attenzione verso iniziative industriali che possono provocare danni all’ambiente, come è già successo in passato, è doveroso da parte di coloro che hanno per prima la responsabilità di tutela e salvaguardia del territorio, come ambiente composto e complesso.

Oggi che si è sviluppata una coscienza partecipativa ed una conoscenza delle dinamiche di difesa del diritto di autotutela,tema questo assai sacro alle “vestali dell’ambiente”che ne hanno fatto una ragione di vita umana e politica a quote rosa,bisogna necessariamente fermarsi a riflettere per non aggiungere danno al danno.

L’indagine epidemiologica che si è enfatizzata come dato scientifico incontestabile e prestata al cinema con un filmato che spero ardentemente,anzi oserei diffidare chi lo sta pensando qualora avessi io voce giuridica,che non vada in giro per l’Italia a “sparare” sulle poche risorse vere naturali turistiche che abbiamo a Manfredonia.

Mi riferisco alla denuncia ulteriore ,diventata spot ormai con la voce fuori campo…”ce nuà jeii”…,che i residui delle lavorazioni dell’Enichem attraverso gli sversamenti a mare dei percolati e quelli dei fusti sotterrati nelle fondamenta del LECLERC continuano a minare la salute dei nostri cittadini e,chiaramente, di coloro che ipoteticamente volessero venire a bagnarsi nel mare di Manfredonia,oltre che trattenersi a fare acquisti ,beverage e food nell’area del centro commerciale con anziani e bambini nelle varie aree predisposte ai sevizi.

Purtroppo la scienza non è, e non può essere fenomeno né mediatico né cinematografico,né le interviste potevano fare un male minore quando durante la proiezione raccontavano impressioni,ricordi,interpretazioni personali che si sono rivelate rispettabilissime emozioni,anche dolorose,di casi che isolatamente non hanno dato certo lustro a quella che continuano a definire indagine epidemiologica. Alcuni turisti “per caso” ospiti di un B&B chiedevano confusi delle delucidazioni per cui in verità alcuni spettatori hanno educatamente eluso le risposte.

Purtroppo abbiamo assistito ad una rassegna di ricordi e sentimenti dolorosi che nulla tolgono al valore del vissuto,e chi scrive ha sostenuto una rivolta umana giusta e legittima che ci ha portati alla Corte Europea per far valere le nostre ragioni,non dimentico amiche come Graziella, Nardella ,che oggi non sono più fra noi,e che furono sempre presenti durante la battaglia tesa ad ottenere il riconoscimento di territorio vittima di danno ambientale. Come oggi per la Olivetti i danni causati dall’amianto non hanno colpevoli,impossibile attestare giuridicamente la causa e l’effetto.

Oggi dobbiamo salvare il futuro della fragile economia della città nostra,confusa ancora fra mare e industria in rallentamento pauroso al quale dà forza ora la speranza dell’arrivo del gruppo industriale che ha rilevato la Vetreria Sangalli conservando i posti di lavoro,ed un turismo di facciata che non riesce a diventare SISTEMA TURISTICO.

La condivisione di un territorio non è ostacolato da confini geografici inter-comunali,Manfredonia e Monte Sant’Angelo sono fuse ormai da interessi di confine,di apparentamenti sociali e commerciali,di sangue fra famiglie che si dividono affetti e dialetti.

La condivisione è per noi tutti il riciclaggio di opportunità,mare e monti,industria ed artigianato,arte e tradizioni,l’anno dei Borghi,promosso dal Ministero del Turismo, nel sistema turistico nostrano non ha neanche sfiorato Monte S.Angelo né la nostra via Maddalena, ci accorgiamo però fortunatamente e ci accontentiamo del TEATRO POPOLARE,della Sfilata Storica della corte di Manfredi la cui rievocazione ha fatto nascere il mito delle Contrade,e siamo profondamente grati ai promotori e sostenitori di questa ARTE POPOLARE.

Che il film e la sua proiezione rimangano a testimonianza di quanto si è fatto per questa città oltraggiata dalla necessità di dare lavoro,oggi non dimentichiamo ma pensiamo al domani ,subito,non al futuro, senza scavare alla ricerca di scheletri che ci hanno lasciato l’amarezza di essere stati troppo giovani ed impreparati quando si dovettero fare delle scelte.

Ringrazio il sindaco Angelo Riccardi che a fine proiezione spinto da un moto di chiarezza e coraggio volle precisare che l’Enichem non andò via per il ..ce nuà jeii”….ma per motivi che ora evito di parlarne essendo di natura prettamente economica intercorsi fra ENI e industrie ad essa collegata quando la chimica,quella chimica, era in fase discendente e senza mercato.

E riprendiamoci anche le aree industriali abbandonate o mai usate ove pecore,cani,falchi in volo,fra i fantasmi di industriali fuggiti col bottino ci sono e lavorano invece imprenditori,managers che con grande coraggio hanno investito i propri soldi e le proprie idee,questi imprenditori hanno bisogno della solidarietà della pubblica amministrazione che proprio in questi giorni darà il collegamento alla dorsale dell’acqua industriale e provvederà all’attivazione dell’impianto per acque di fogna 18 anni dopo il primo insediamento industriale.

Fate spazio a questi eroi sopravvissuti alla mancanza di servizi e continuano a parlare del domani,ciascuno per la propria competenza si è inserito anche con la famiglia,ora manca però ancora un servizio circolari che riduca la pericolosità del traffico intenso ed a scorrimento veloce che purtroppo causa spesso incidenti, soprattutto negli accessi ai monumenti.

Ma questa è un’altra storia e se dobbiamo condividere il territorio dobbiamo condividere anche le responsabilità di una marcata attenzione alle opere incompiute ed ai finanziamenti che non vengono utilizzati perché mancano centri di informazione adeguati ad un territorio così ricco di risorse: bisogna saper “leggere” o quantomeno imparare a leggere nella vita reale della gente ,cogliere i loro bisogni ed aspirazioni,stare insieme,politici ed amministratori,fare sistema prima di idee e progetti; ma sono ottimista perché qualcosa sta cambiando e si è data la stura ad una nuova politica, almeno così pare”.

Vittoria De Salvia