ph katy di bari

Di:



Bari. Meteo Puglia. Venerdì un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da segnalare solo qualche sparuto cumulo diurno in sviluppo sulla dorsale ma senza il rischio di fenomeni. Temperature minime stabili, con estremi di 13°C; massime in aumento, con punte di 23°C. Venti moderati a tratti tesi settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mossi o molto mossi al largo. ULTIMI ANNUVOLAMENTI POI SPAZIO ALL’ALTA PRESSIONE. La circolazione depressionaria dei gironi scorsi inizia ad indebolirsi lasciando spazio al ritorno dell’alta pressione da Nord. Ancora qualche fenomeno tra oggi e domani potrebbe bagnare nel corso del pomeriggio la Lucania, specie tirrenica, mentre sul resto del basso versante adriatico prevarrà tempo asciutto e perlopiù soleggiato. Bel tempo che ci accompagnerà sino alla fine della prossima settimana. Temperature che rimarranno ancora gradevoli con punte oltre i 20°C. fonte 3bmeteo Gargano. Fine settimana con temperature gradevoli ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.