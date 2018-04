Giandiego Gatta nel Carroccio? Prima un partito che pensi al territorio

Di:

“Non c’è alcuna trattativa in corso con Giandiego Gatta”. Lo dice Andrea Caroppo, coordinatore regionale della Lega, a proposito delle voci sul presunto passaggio del consigliere regionale, nonché vicepresidente della Regione Puglia, da Forza Italia al Carroccio. Un’indiscrezione passata per alcuni organi di stampa regionali, quali la Gazzetta del Mezzogiorno, che danno Gatta ad un passo da Salvini. Lunedì, a Lucera, è previsto un incontro con i vertici del partito di Berlusconi. Ci saranno il coordinatore regionale Luigi Vitali, i consiglieri comunali e, naturalmente, il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro.

Nessuna smentita sul suo eventuale abbandono da parte di Gatta, risultato il più suffragato della Puglia nel 2015. Gli amici più stretti, non avendo l’avvocato sipontino rilasciato alcuna dichiarazione, lo danno “in fase di riflessione e comunque la scelta sarebbe discussa con i suoi principali elettori, non se ne andrebbe in sordina, si porterebbe dietro le sue truppe, come fa un generale”.

La Capitanata senza parlamentari di Fi

Il punto è che alcune promesse fatte durante la campagna elettorale sono state disattese. Soprattutto il partito locale ha accusato il colpo delle candidature esterne che hanno promosso Tartaglione dal Molise, e non il territorio, come era stato deciso. In pratica Gatta, contro uno pezzo da novanta come Bordo del Pd su Manfredonia, non ha avuto il paracadute del proporzionale, come successo in altre province, dunque alla fine i voti sono andati in un calderone che non ha premiato il territorio. Anche questa volta dalla Capitanata nessun parlamentare di Fi, una campagna elettorale contro la forza dell’onda grillina, il listino del Pd su Manfredonia-Cerignola e il consigliere più suffragato della Puglia in un collegio perdente.

La situazione del partito

Non è come dopo le ultime regionali in cui, nello scontro Gatta-Di Donna, il primo ha avuto la meglio senza rivendicare più spazi politici. Questa volta la contropartita per restare potrebbe essere un maggiore peso politico perché quello istituzionale Gatta ce l’ha già, in forza del suo ruolo di eletto. Il ragionamento è questo: se nonostante tutto Gatta non è riuscito ad evitare che vincessero degli esterni, significa che nel partito deve contare di più. E non sarebbe l’unico a richiedere maggiori spazi, meno verticismi e meno sponsorizzazioni di catapultati dall’alto. Marmo, nella sua intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, ha lanciato strali contro Vitali, Ronzulli e Fitto. Uno scontro palese tra il versante istituzionale di Fi e quello politico. Anche il ruolo di Raffaele Di Mauro potrebbe venire contestato perché è in gioco tutta la filiera delle cariche politiche finora rivestite. La linea di Di Mauro, per la verità abbastanza discreta, è giudicata troppo appiattita su Landella, sindaco di Foggia, o su Luigi Viali, coordinatore regionale e senatore. Il partito, insomma, vuole avere più voce in capitolo evitando consultazioni senza riscontri locali.

Verso la Lega, o forse no

Nella Lega, nel frattempo, alcuni fedelissimi portano avanti il discorso secondo cui Salvini non ambirebbe alla conquista dei big di Forza Italia, soprattutto di coloro che il 4 marzo hanno svolto la loro competizione con la maglia di Fi. Sarebbe più propenso ad accogliere i sindaci per costruire un partito dal basso, che risponde a lui. Ma insomma, arrivare al punto di respingere al mittente un consigliere plurivotato, sarebbe ardito immaginarlo. Più semplice pensare ad un partito senza Gatta che si porta dietro amici, consiglieri, simpatizzanti. Ed è a questo che il silenzio di Gatta induce a pensare.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 20 aprile 2018