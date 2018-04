Incendio autobus, GD Manfredonia “Viaggiare in sicurezza è fondamentale”

Di:

Manfredonia, 20 aprile 2018. ”Questo è quello che rimane di un mezzo abbastanza significativo per il nostro territorio. Da sempre abituati a viaggiare per lavoro, studio e passioni vitali, ieri pomeriggio, l’autobus che percorre la tratta Foggia – Manfredonia – Monte Sant’Angelo ha avuto un guasto. Le fiamme si sono diffuse in fretta e non hanno concesso scampo al mezzo. La prontezza dell’autista, accortosi fin da subito di quello che stava per accadere, ha fatto sì che nessuno degli occupanti rimanesse coinvolto nell’incendio. Tutti i passeggeri sono scesi in tempo, ed è questo ciò che più conta.

Eppure stentiamo ancora a crederci che nel 2018, con tutti i controlli del caso, questo avvenga. La tratta in questione è percorsa principalmente da lavoratori e studenti, i quali non sono nuovi ad incidenti di questo tipo. Viaggiare in piena sicurezza è fondamentale, per questo non tolleriamo che avvengano episodi del genere. Sono eventi che si possono evitare soltanto attraverso controlli regolari e mezzi all’avanguardia.

Gli investimenti sono necessari. In casi come questi, la fatalità non ha avuto alcun ruolo chiave. La noncuranza tecnica e lo scarso rispetto nei confronti dell’utenza invece sì”.

(Nota stampa Giovani Democratici di Manfredonia, 20 aprile 2018)