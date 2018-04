A maggio una e corposa collettiva d’arte a Foggia

Di:

Foggia. Con la primavera si moltiplicano mostre ed eventi culturali, in quel di Foggia. Tra l’altro, nel cartellone del mese di maggio, spicca una straordinaria e corposa collettiva d’arte pittorica e scultorea. Vediamo di che si tratta. Di essa ci colpisce subito il carattere della gentilezza e della femminilità nell’organizzazione dell’evento. Lo si evince sin dal titolo preso in prestito e parafrasato dal celebre film di Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica in sala negli anni ’60. Infatti, al riguardo c’è scritto: Pane Amore e…Collettiva di Arte. Mostra che terrà aperti i battenti dal 22 al 31maggio presso la Sala Multimediale di Palazzo Dogana. A mettere su l’iniziativa odierna, d’intesa con la Provincia, il Comune, I Poeti del Gargano, APS ECSTRARE, APS CASA NOSTRA, APS GOCCE DI PENSIERO, Fidapa BPW – Italy – sezione di Foggia ed altre associazioni, ci ha pensato la curatrice Anna Piano. Ella ritiene che la collaborazione delle Associazioni del territorio contribuiscano a rendere gli eventi momenti di crescita comune, necessaria per rilanciare il territorio anche culturalmente.

L’inaugurazione della mostra – a quanto preannunciato da un ‘artistica ed originale locandina, apparsa su face book qualche giorno fa, avrà luogo il primo giorno, ossia il 22 maggio, alle ore 18.00. La stessa, oltre ai rituali saluti delle autorità preposte, vedrà l’intervento dei seguenti relatori: Rosa d’Onofrio, presidente della predetta sezione foggiana della Fidapa, Geppe Inserra Giornalista, Giuseppe Marrone, laureato in filosofia e critico d’arte, nonché rappresentanti del citato gruppo I Poeti del Gargano. Precisamente ci saranno Antonio Roberto, Onofrio Grifa e Franco Ferrara, che declameranno alcune liriche sulla bontà del pane, mentre il successivo 24, alla medesima ora, per la recita di liriche diverse ci saranno tutti i componenti del gruppo. Va aggiunto, altresì, che gli anzidetti “Poeti” sono reduci dai successi conseguiti per la presentazione del secondo v. sul tema a Sannicandro Gargano, dopo aver assaporato quelli dello scorso anno in occasione della messa in vetrina del primo volume. “La collaborazione tra arte figurativa – ci dice il Ferrara – coordinatore del gruppo – e poesia c’è sempre stata sia in tempi recenti sia in passato. E questo per via della indiscussa creatività ed originalità che investe entrambi i linguaggi, come pure l’arte nella sua complessità espressiva”.

A suo dire, di esempi ce ne sono ad iosa. Tra l’altro: Michelangelo, Raffaello, Benvenuto Cellini, Rimbaud, Baudelaire, Hugo, ecc., che ci hanno lasciato, oltre alle loro ineguagliabili opere d’arte, anche testimonianze letterarie non di meno importanti ed originali. Altresì, è possibile riscontrare addirittura casi simili a noi contemporanei. L’ultimo constatato qualche giorno fa. Il riferimento è alla sunnominata Anna Piano (Paintre Art facebook), che stupisce, non solo per il suo sapere ed operare professionale (è avvocato, esperta in teologia). Lo è anche nell’arte pittorica e in quella delle Muse. E’ presente con una sua lirica dialettale nella nuova antologia di poesie dialettali (II v.) testé citata de I Poeti del Gargano. E questo a significare che ad ispirarla non è solo la manualità e il colore, ma anche la lingua, il paesaggio e l’amor loci per la sua città di origine, San Marco in Lamis. Un rapporto di sentimento, quest’ultimo, difficile da estirpare, nonostante la sua lunga ed antica vita e residenza in Foggia. La sua lirica s’intitola Gargan ndlu cor (Gargano nel cuore). Un itinerario che parte da San Marco, ma che abbraccia l’intero Promontorio, facendo assaporare con il suo linguaggio piano e delicato luoghi, cose e sentimenti, gelosamente custoditi nel profondo dell’anima non si sa da quando. Come si diceva, la collettiva è piuttosto numerosa e vede in prevalenza assoluta una maggioranza femminile. Ecco i nomi degli artisti: Edda Ferrero, Michela Cassa, Lella Pagano, Roky Marchese, Anna Ricco, Silvano Dicarolo, Ennio Rutigliano, Patrizia Affatato, Anna Piano, , Bea Solimine, Herman Ariostino, Anna Laratro, Giuseppe Santamaria, Francesco Licursi, Anna Rita de Martino, Michela Nardella e Maria Rosa Meola.

A cura di Antonio Del Vecchio,

Rignano Garganico 20 aprile 2018