Manfredonia, ancora vandalismi nei laboratori del Carnevale (FOTO-VIDEO)

Manfredonia, 20 aprile 2018. Ancora vandalismi ai danni di quanto presente nei locali assegnati alle Associazioni dei Gruppi Mascherati di Manfredonia. Come avvenuto numerose volte in passato, ignoti si sarebbero introdotti nei locali, all’interno della struttura che un tempo ospitava l’istituto Nautico, vandalizzando quanto presente in quel momento.

Appello a StatoQuotidiano per la sicurezza dei locali da parte di Antonio Lurdo e Mimmo Guerra delle Associazioni dei gruppi mascherati.

video



Foto aprile 2018



Focus vandalismi nell’ex istituto Nautico

Il finanziamento – Il progetto

Come pubblicato a fine febbraio 2018, con recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la messa in sicurezza del complesso edilizio ex Istituto Nautico, ai fini della candidatura ai finanziamenti previsti e per un importo complessivo di €. 4.899.943,66. E’ stato richiesto il contributo finanziario per l’intervento indicato con le modalità previste dal citato decreto del Direttore Centrale della Finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

“Il decreto Ministeriale prevede il finanziamento integrale per interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici. e che l’intervento sarà inserita nell’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2018/20, di prossima adozione”.

La storia

Come indicato nell’atto: ”il Comune di Manfredonia è proprietario del complesso edilizio e annessa area libera di pertinenza, sito tra le Vie Dante Alighieri, Cala del Fico e Palmiro Togliatti, destinato, dagli anni ’80, a sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tecnico Nautico “Rotundi””.

”A seguito del trasloco degli alunni e del personale docente nella nuova sede del polivalente realizzato dalla Provincia di Foggia, la struttura in parola è rientrata nella piena disponibilità dell’Ente”.

”La Questura di Foggia e il Comando provinciale C.C. esprimevano il proprio interesse per la struttura in parola e, in appositi incontri tenuti presso la Prefettura di Foggia, da ultimo il 10 novembre 2017, veniva verificata la possibilità di dislocarvi sia la Caserma dei Carabinieri che il Commissariato di P.S.”.

