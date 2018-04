Manfredonia, in fiamme camion con fuochi d’artificio (FOTO)

Di:

Manfredonia, 20 aprile 2018. Un camion con un carico di fuochi d’artificio è andato in fiamme, per cause da accertare, in contrada Bissanti nei pressi di un deposito di mezzi sito sulla Strada Statale 89 Garganica.

Sul posto i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia e i Vigili del fuoco del distaccamento locale.

Fortunatamente non risultano feriti.

In corso i rilievi dei militari dell’Arma per stabilire le cause dei fatti.

video



fotogallery statoquotidiano



Redazione StatoQuotidiano.it -Riproduzione riservata