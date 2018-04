Manfredonia. Matilde D’Errico racconta ‘L’amore criminale’ (VIDEO)

Di:

Manfredonia, 20 aprile 2018. “Ho scelto ‘L’amore criminale’ per il titolo del libro perché restasse impresso negli occhi di chi lo avrebbe letto due parole ossimore lontane anni luce l’una dall’altra ma che diventano purtroppo tutt’uno nelle storie di femminicidio raccontate“,

Così a StatoQuotidiano Matilde D’Errico, autrice e regista del programma ‘Amore criminale’ in onda su Raitre e che ieri ha incontrato la cittadinanza nell’Auditorium ‘V.Vailati’ di Manfredonia.

Presente all’incontro-dibattito anche Noemi Frattarolo, Assessora alle politiche sociali di Manfredonia: “Quando facciamo incontri che riguardano temi femminili, la maggior parte degli utenti è spesso di sesso femminile ma sarebbe opportuno che anche gli uomini partecipassero attivamente. Stamani infatti per il talk con le scuole abbiamo scelto il ‘Rotundi-Fermi’ di Manfredonia composto quasi esclusivamente da ragazzi che ci hanno esposto i loro problemi e le loro paure di ‘essere traditi’ dalle ragazze, dell’uso spasmodico dei cellulari perché ormai quasi tutto avviene tramite gli smartphone, anche le storie d’amore e di tradimento.”

Ed ancora Michele Illiceto, docente di filosofia teologica all’Università di Bari e Direttore di Pastorale per l’Educazione e la Cultura: “La violenza dei maschi adulti inizia la sua gestazione nell’inconscio degli adolescenti ed è in quell’età che bisogna educare al rispetto della donna e rifacendomi al pensiero di Papa Francesco voglio sottolineare tre parole che possono allontanare l’ombra di un amore malato e cioè: ‘permesso’, ‘grazie’ e ‘scusa’, si tratta di piccole parole ma che possono dare linfa vitale al rapporto di coppia perché evidenziano il vicendevole rispetto tra i due e lo spazio di libertà lasciato all’altro di andare via, di tornare, di sbagliare e chiedere scusa.”

L’autrice Matilde D’Errico conclude: “Il mio interesse per questo argomento nasce nel 2006 leggendo un articolo dal titolo ‘Uccide di più l’amore in famiglia che la mafia’, mi colpì molto e decisi di documentarmi meglio per approfondire la questione e il mio intento nel creare il format del programma televisivo era di dare un taglio prettamente cronachistico senza edulcorare le storie. I fatti nudi e crudi sono i protagonisti del mio libro ed è giusto che sia così.”

Manfredonia 20 aprile 2018