Manfredonia. Piano di rientro, Gruppo di lavoro per azioni attuative

Di:

Manfredonia, 20 aprile 2018. Con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha costituito un apposito gruppo di lavoro “finalizzato ad accelerare le azioni attuative del Piano di rientro sulla base dei rilievi formulati con Deliberazione n. 25/PRSP/2018 da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”.

In particolare, è stato deliberato di individuare quali componenti del citato gruppo di lavoro i seguenti dipendenti:

Avv. Teresa Siponta Totaro – Avvocato dell’Ente

Dott.ssa Vincenza Pacilli – Responsabile Ufficio Entrate;

Sig.ra Libera Maria Vaira – Responsabile Ufficio Appalti e Contratti;

Sig. Gaetano Lupoli – Settore Ambiente;

Sig.ra Tino Maria Grazia – Settore Polizia Locale

Sig.ra Andreina Andreano – Settore Lavori Pubblici

Il gruppo di lavoro dovrà dare attuazione alle direttive che saranno impartite da parte dei Dirigenti dei Settori “Urbanistica e SUE” e “Economico-Finanziario”, coordinati a loro volta dal Segretario Generale.

Come risaputo e riportato nella delibera della Giunta, il 28 aprile 2018 la Corte dei Conti ha notificato all’Ente comunale la citata deliberazione 57/PRSP/26.04.2017 in cui sono descritte dettagliatamente le criticità riscontrate e riportate in 15 paragrafi, assegnando al Comune di Manfredonia il termine perentorio di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro, con obbligo di monitoraggio semestrale.

Il Consiglio comunale, con Deliberazione n.29 del 26.06.2017, ha adottato il Piano di rientro, trasmesso in data 03/07/2017 alla stessa Sezione di controllo.

La Corte dei Conti, con pronuncia n. l20/PRSP/2017 ha accertato la congruità del piano triennale di rientro approvato e presentato dal Comune di Manfredonia e ha rinviato la verifica degli effetti delle misure correttive già adottate e da adottare nel corso del triennio, ordinando al Comune ed ai Revisori dell’Ente di

trasmettere, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, ogni dato ed elemento utile per la verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti dal piano triennale di rientro approvato.

E’ stato dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n.28 del 31/01/2018 il Comune di Manfredonia ha preso atto della relazione “Piano di rientro Monitoraggio semestrale 31 dicembre 2017 Delibera 57/PRSP/2017-Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Puglia”, regolarmente

trasmesso alla Corte dei Conti con nota n.4021 del 31/01/2018.

”Con Deliberazione n. 25/PRSP/2018 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha accertato il mancato rispetto del piano di rientro con riferimento al secondo semestre 2017, invitando, conseguentemente, il Comune di Manfredonia ad avviare e a realizzare con la massima rapidità le misure correttive previste nel piano di rientro e ogni altra misura necessaria e rinviando la verifica degli effetti delle misure correttive, già adottate o da adottare nel corso del periodo considerato dal piano di rientro, ai successivi monitoraggi semestrali”.

Ora, ”considerato che si rende necessario, al fine di superare le irregolarità riscontrate dalla Corte dei Conti, accelerare l’attuazione delle diverse e complesse misure previste nel Piano di rientro con particolare riferimento alle attività inerenti l’acquisizione di maggiori Entrate (tributarie ed extra tributarie) nonché a quelle da porre in essere per addivenire a minori spese” e accertato che ”i Settori” del Comune ”prevalentemente interessati all’attuazione del Piano di rientro lamentano inadeguatezza e l’esiguità del personale loro assegnato per far fronte alle suddette attività”, è stato ritenuto opportuno ”costituire un apposito gruppo di lavoro che coadiuvi i Settori “Urbanistica e SUE” e “EconomicoFinanziario””.

Atto in allegato

n078 del 17042018

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT