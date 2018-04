Manfredonia: “Turisti per U.F.O. in uno strano silenzio”

Di:

Manfredonia. Il titolo di questa pubblicazione potrebbe far intendere che della gente a Manfredonia è rimasta a bocca aperta osservando uno oggetto non identificato dall’aspetto bizzarro al punto da attrarre l’attenzione dei turisti? Niente di tutto questo! Il titolo rimanda a due pubblicazioni, o meglio tre, sul fenomeno di civiltà evolute nell’universo:

1 – “Turisti per U.F.O“. che menziona 50 posti al mondo, anzi 51 in onore della famosa e misteriosa Area 51 del Nevada ( U.S.A.), che meritano di essere visitati in quanto legati all’ufologia … più info su www.bradipolibri.it;

2 – “Uno strano silenzio” di Paul Davies, che nella sua recensione cita: “Dimentichiamo gli omini verdi, i nani grigi, i dischi volanti con piccoli oblò, i cerchi nel grano, le palle luminose ed i terrificanti rapimenti notturni: entrare in SETI significa andare oltre gli ufo, oltre gli stereotipi delle leggende

mane, oltre il folklore, le favole e la fantascienza .. Per comprendere il significato dello strano silenzio in cui siamo immersi dobbiamo imbarcarci in un viaggio nel vero ignoto …

3 – Quindi chi ha spirito di conoscenza può studiare un fenomeno U.F.O. consultando le due pubblicazioni testè citate, compreso il testo dell’Ing. Piccalunga intitolato “Ossimoro Marte“:

Un libro attesissimo che documenta le prove dell’esistenza di strutture artificiali sulla superficie del pianeta Marte, con decine di particolari fotografici inediti, volti a dimostrare che la Nasa ha occultato le prove, oppure non si è accorta di nulla? Il libro prova inconfutabilmente la presenza di antiche strutture presenti sul pianeta rosso erette da un’antica civiltà che ha legami con la civiltà sumera e con la Terra. Insomma, un libro che prova la presenza di vita intelligente su Marte e che potrebbe allontanare i misteri e le ombre sulla Storia e sulle Origini dell’Umanità.

In questo modo in tanti potranno ricercare delle risposte che da tempo l’umanità pone a se stessa, con la classica domanda: “siamo soli nell’universo?” L’equazione di Drake pare formulare una risposta empirica … Inoltre è possibile che l’umanità stessa discenda da civiltà aliene?

A questa ed altre domande hanno risposto:

A – Il Presidente del C. Ufo M. ossia Cento Ufologico Mediterraneo nella persona dell’ Avv. Angelo Carannante;

B – Il presidente onorario del C. ufo M. l’ing. Ennio Piccalunga, che nella breve intervista presente in questa pubblicazione si sono espressi nell’ambito di un convengo organizzato da *Nunzio Favia* Presidente dell’associazione “Progetti Futuri”.

Per chi vuole approfondire l’argomento può riprendere una precedente pubblicazione realizzata da Carmen Palma più info su

https://www.statoquotidiano.it/15/04/2018/marte-ufo-alieni-quanti-misteri-manfredonia-convegno-del-c-ufo-m/617435/a cura di *Benedetto Monaco

FOTOGALLERY BENEDETTO MONACO