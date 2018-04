PH STATOQUOTIDIANO.IT (ST)

Di:



Manfredonia, 20 aprile 2018. Protesta dei pescatori di Manfredonia in seguito alla chiusura del Mercato Ittico. Gli operatori del compartimento marittimo denunciano ipotetiche irregolarità da parte del Comune, rappresentando la chiusura del mercato una “interruzione di un servizio pubblico”. Stamani si è svolto un incontro all’esterno della struttura tra rappresentanti della categoria e l’Assessore comunale Dorella Zammarano. Nella prossima settimana previsto un incontro in Prefettura a Foggia per una risoluzione della vertenza. Fotogallery









Mercato ittico: protestano i pescatori di Manfredonia (FOTO – VIDEO)

