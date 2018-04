“Omaggio a Frizzi”. Cascavilla “Comune non ha commissionato realizzazione statua”

Di:

San Giovanni Rotondo, 19 aprile 2018. «L’amministrazione di San Giovanni Rotondo non ha mai autorizzato la collocazione della statua in bronzo di Fabrizio Frizzi nei pressi del parco Carmelo Durante e non ha mai ricevuto alcuna richiesta né di patrocinio né di sostegno all’iniziativa da parte del comitato promotore. Non è un atteggiamento ostativo verso la figura del noto presentatore,recentemente scomparso, o verso i suoi familiari, ma un richiamo al rispetto del nome della città di San Giovanni Rotondo, accostato a iniziative che sono personali, sporadiche e probabilmente finalizzate solo a un ritorno mediatico.»

Questa la dichiarazione del primo cittadino sangiovannese, Costanzo Cascavilla, alla notizia diffusa dal comitato promotore e ripresa dagli organi di stampa, sulla collocazione di una statua in bronzo dedicata al presentatore televisivo, che è stato più volte a San Giovanni Rotondo. «Rispettiamo la memoria di Frizzi e il dolore dei suoi familiari, ma chiediamo stesso rispetto per la nostra città che non vuole diventare protagonista del circo mediatico di rotocalchi e notizie sensazionalistiche.

Siamo pronti a incontrare i familiari di Frizzi e lavorare con loro per trovare modo e maniera di ricordarlo, anche per le sue visite ai luoghi di san Pio, ma la città di San Giovanni Rotondo non presta il fianco a operazioni di chi cerca facile visibilità speculando sul dolore e il ricordo di chi non è più. Per questo invito il comitato promotore ad abbassare i toni e a mettersi a disposizione senza fughe in avanti o dichiarazioni per ottenere l’attenzione dei media. Sarebbe auspicabile che la preannunciata conferenza stampa, convocata a Taranto venisse annullata», conclude Cascavilla.