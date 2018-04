Di:

Manfredonia, 20 aprile 2018. Grande successo di pubblico per “Panza vacande nen sende raggione”, commedia in vernacolo in tre atti scritta da Dina Valente, affiancata alla regia da Filomena Trotta.

Dopo quattro repliche presso il cineteatro San Michele, la compagnia Teatro Stabile Città di Manfredonia chiude lo spettacolo in dialetto manfredoniano: nonostante le difficoltà del mondo del teatro, soprattutto quando si parla di piccole realtà come quella di Manfredonia (“non avevamo un posto dove provare”, afferma la direttrice della compagnia), volontà di Dina Valente è quella di portare avanti la tradizione della messa in scena in vernacolo, al fine di salvaguardare le tradizioni e la nostra identità culturale.

«Oggi i giovani stanno perdendo il costume del dialetto ed è un peccato, dovrebbero conoscere le proprie radici e una realtà che da sempre è insita nella storia del teatro, da Goldoni, passando per Pirandello fino a De Filippo.»

Nel cast: Camillo Renegaldo, Filomena Trotta, Franco Armillotta, Antonio Di Tullo, Matteo Caratù, Martina Olivieri, Imma Rinaldi, Ciro Salvemini e Peppe Sfera.

Video intervista

di Carmen Palma – Montaggio Chiara Piemontese