Riccardi a Emiliano “Ancora tagli nella sanità? Incidere sulla polpa e non sui servizi”

Di:

Manfredonia, 20 aprile 2018. ”Nonostante tagli e ristrutturazioni, la spesa sanitaria in Puglia continua a produrre un deficit significativo. Come ripeto da tempo, evidentemente non si incide sulla polpa, sui costi reali della sanità, ma si pensa a ridurre la qualità dei servizi o gli stessi servizi”.

Così il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, nel corso del consueto appuntamento in diretta facebook con i cittadini.

“Negli ultimi giorni – ha detto il sindaco – sto assistendo con grande preoccupazione ai paventati tagli dei Punti di primo intervento in Provincia di Foggia. Augurandomi una risoluzione della problematica, esprimo naturalmente la mia solidarietà ai Sindaci del Gargano e dei piccoli Comuni della Capitanata”.

Sull’ospedale di Manfredonia “E’ un presidio che ha grandi difficoltà, inutile nasconderlo. La Regione lo ha classificato ospedale di base. Il ‘San Camillo’ vive una fase di difficoltà sia sul piano del personale che delle attrezzature. Il nostro è un presidio che si è spesso contraddistinto per eccellenze in diversi reparti: penso ad esempio alla cardiologia, alla gastroenterologia. Il problema – ha detto ancora il primo cittadino – è che in questi anni la Regione Puglia, nella logica della riduzioni dei costi, ha mantenuto queste strutture senza possibilità di potenziare i servizi, di sostituire i medici che andavano in pensione. Da qui l’emersione di un quadro inadeguato per fornire i dovuti i servizi ai cittadini”.

“La questione sanitaria riguarda tutti noi, tutti“, ha detto ancora Riccadi. “Il Presidente Emiliano deve ripensare ad un sistema sanitario più efficace: non si puo’ analizzare la Puglia, a livello sanitario, con le stesse logiche ad esempio dell’Emilia Romagna. Analogamente, non si puo’ analizzare la Provincia di Foggia, a livello sanitario, con le stesse logiche della Provincia di Bari. Questo per difformità di territorio, di residenti, di viabilità, etc”.

“Ora – ha concluso il sindaco – c’è la neessità di investire in risorse umane e nelle attrezzature. Basta calcoli matematici: servono servizi in grado di fornire le dovute risposte agli utenti. Basta con i viaggi della speranza. E ricordate che l’estate, con i tanti turisti che invaderanno le nostre aree, è alle porte. Auspico la formazione di un un coordinamento sul tema con gli altri sindaci del Gargano”.

Redazione StatoQuotidiano.it