Ricettazione assegno. Cassazione boccia ricorso 56enne di Manfredonia

Di:

Roma. ”Le doglianze del ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile (..)”.

Con recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato “inammissibile” il ricorso di un 56enne (classe 1962) di Manfredonia contro una sentenza del gennaio 2017 della Corte di Appello di Bari che aveva confermato una precedente sentenza emessa dal Tribunale di Foggia nel giugno 2015, con la quale il 56enne sipontino “è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno“.

Il difensore dell’imputato ha presentato dunque ricorso in Cassazione deducendo tra l’altro ”violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, fondata su un riconoscimento fotografico (che invero poteva dirsi effettuato da una sola persona offesa, quella che sola aveva avuto contatti con l’autore dei fatti), privo di riscontri e non seguito dalla visione da parte del giudice dell’immagine riconosciuta”. ”Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata risposta da parte della Corte d’appello sulle doglianze difensive inerenti la mancanza di collegamento tra l’imputato e il coimputato (che ebbe a ritirare l’assegno consegnato” dall’uomo ” a consegnare quello oggetto del processo)”.

Inoltre, secondo il legale dell’uomo ”la Corte di merito avrebbe ignorato la richiesta di applicazione dell’art. 648, comma 2, c.p. e di concessione delle attenuanti generiche”.

Secondo la Corte di Cassazione ”Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondato”.

Tra l’altro, è evidenziato nell’ordinanza che ”Il ricorrente reitera – con i motivi relativi all’affermazione della sua responsabilità – doglianze già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e, pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto attendibili le persone offese ,che avevano entrambe operato il riconoscimento fotografico dell’imputato, ed ha altresì ritenuto provato il concorso tra l’odierno ricorrente e l’altro coimputato”.

Redazione StatoQuotidiano.it