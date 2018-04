Rizzi “Riflessioni intorno al comunicato stampa di AMIU”

Di:

Foggia. ”La società AMIU Puglia in un recente comunicato contesta sia l’inciviltà di parte della comunità foggiana che l’assenza di coerenza da parte del’Amministrazione che non provvede a multare chi lascia i rifiuti fuori dai cassonetti.

Però i signori di AMIU Puglia probabilmente dovrebbero prendere spunto dalla teoria delle finestre rotte. Teoria postulata nel 1982 da due criminologi american James Q. Wilson e George L. Kelling, e poi applicata nel 1994 dal sindaco di New York Rudolph Giuliani, con l’aiuto del commissario Bill Bratton per combattere il degrado della grande mela. Essa in sintesi afferma che il disordine urbano è in grado di generare comportamenti anti-sociali.

Per cui, prima di puntare il dito contro i cittadini Foggiani, cercate di essere coerenti. Tenuto conto che il vostro servizio è adeguatamente retribuito, iniziamo a cambiare quei ruderi antigenici che chiamate cassonetti, a posizionare un numero adeguato di essi anche per la raccolta differenziata, a svuotarli con regolarità in modo da evitare che il cittadino li ritrovi completamente strapieni.

Ma direi che sarebbe il caso di procedere oltre, spingendo l’acceleratore sulla raccolta differenziata, ora con il porta a porta e domani collaborando con l’Amministrazione Comunale si potrebbe riprogettare Foggia, imitando città come Stoccolma, Londra e Barcellona che utilizzano il sistema di raccolta pneumatica dei rifiuti (Automated Vacuum Waste Collection System). Questo sistema, con tutte le sue varianti, sperimentato in più di mille città del mondo, sostituisce i camion della spazzatura e i vecchi bidoni maleodoranti. Sistema che funziona grazie a dei bidoni forati sul fondo collegati a dei tubi sotterranei uniti tra loro ad un centro di smaltimento specializzato. Questo centro risucchia i rifiuti gettati nel tubo e li differenzia in rifiuti organici, rifiuti del vetro, della carta e della plastica ecc.. Quindi poi vengono raccolti per categorie di materiale e trasferiti in un centro di riciclaggio per dar loro nuova vita.

E solo allora i comportamenti antisociali di alcuni foggiani diverranno un aspetto residuale facile da contrastare con l’uso di idonee campagne di sensibilizzazione e da reprimere anche con l’uso di fototrappole come avviene anche in città vicine come Bari”.

(A cura di Vincenzo Rizzi, consigliere comunale di Foggia

20 aprile 2018)