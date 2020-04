Arbore: “Scampato alla broncopolmonite, torno in Rai con un cast made in Puglia”

“Sono stato molto male. Me la sono vista brutta, ma brutta brutta, a Natale, sotto le feste, prima della pandemia. Una broncopolmonite che non passava. Lunga convalescenza. E adesso sto ancora in casa, anche per l’età sono a rischio coronavirus, lo so bene. Meno male che mi portano la Puglia a Roma. Tengo i pusher, tengo.: Onofrio Pepe, caro amico di Altamura, fra pane dop e gastronomia, è il mio principale fornitore. Ho le cipolle rosse da Acquaviva delle Fonti.. E cucino, perché io ci sto ai fornelli, eh! Pugliesi si resta, non si diventa”.

Sì ma, mentre rivoluzionava la radio e la televisione italiane, è diventato un napoletano romano, più o meno. “Non è vero. Sono foggiano, pugliese, meridionale doc. Esempio: con Lino Banfi e Michele Mirabella ho praticamente completato un mio nuovo programma per Raidue che, prima della pandemia, era previsto da settembre. E indovina un po’ come lo ho intitolato: “TelePuglia International”, realizzato appunto con tanti artisti, Gegè Telesforo ovviamente, tutti pugliesi, e nel quale si parla solamente con cadenza pugliese. Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno