Come affrontare il lockdown: il video tutorial di sei pazienti adolescenti

Sei pazienti adolescenti in un video online parlano del lockdown causato dall’emergenza Covid-19, a partire dalla loro condizione di malati oncologici con suggerimenti che invitano i coetanei ad affrontare questo momento con un approccio costruttivo. Il video fa parte della serie di 25 tutorial (tutti disponibili su YouTube) realizzata dai ragazzi del Progetto giovani della Pediatria oncologica dell’

Tanti i punti toccati dai ragazzi nel filmato: l’importanza di rispettare le norme e i limiti imposti dal lockdown, mantenersi in contatto con l’oncologo di riferimento, non allarmarsi in caso di sintomi ma parlarne con i medici che sanno cosa fare, affidarsi solo a fonti di informazioni ufficiali e affidabili, approfittare di questo momento per sviluppare insieme ad altri coetanei nuovi progetti e iniziative.

“I migliori esperti in questo campo siamo noi” commenta una giovane paziente. La malattia oncologica infatti impone lunghi ricoveri e periodi di isolamento forzato dal resto del mondo. Ma, pur nella distanza, “per noi adolescenti è importante mantenere il rapporto con amici, famiglia, fidanzati, fidanzate” sottolinea un coetaneo nel video. “Noi abbiamo una marcia in più – spiega un’altra paziente -. Siamo da sempre esperti nell’utilizzo di social e nuove tecnologie. E questi mai più che oggi possono correre in nostro aiuto, possiamo connetterci fra noi utilizzando le telefonate, le chat, le videochiamate”.