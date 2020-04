Coronavirus: morto medico ad Altamura

IL CORDOGLIO DI EMILIANO E MONTANARO PER LA SCOMPARSA DEL DOTT. LEROSE. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il direttore del Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del dottor Antonio Lerose, medico in servizio presso l’ospedale “Perinei” di Altamura (Ba). “Siamo vicini ai familiari, ai colleghi e agli amici del dott. Lerose – scrivono Emiliano e Montanaro – medico che ha prestato un trentennale servizio alla comunità della Murgia, un uomo che si è sempre distinto per le sue qualità umane e professionali. Esprimiamo il più profondo cordoglio per la sua scomparsa”.

Un medico di Altamura,, è morto questa mattina dopo aver contratto il Coronavirus. Lo ha annunciato la sindacain diretta sulla sua pagina facebook. Lerose era medico dell’unità di Otorinolaringoiatria dell’“. E’ morto all’(Bari) dove era ricoverato da circa un mese. Si tratta del primo medico della provincia di Bari a perdere la vita per il Covid-19. La Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) lo ha collocato nell’elenco dei dottori italiani morti nell’emergenza Coronavirus, facendo salire il totale a 137 decessi. (ANSA).