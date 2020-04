Covid-19 Cerignola, il numero totale dei positivi sale a 60

Prosegue incessante il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale, soprattutto nelle borgate.Di seguito alcune informazioni utili:

NUMERO UNICO di riferimento del C.O.C. 339.87.54.204. Per segnalare qualunque necessità tipo: Esigenza di domiciliazione della spesa alimentare, Domiciliazione farmaci; Assistenza Sociale; Eventuali adempimenti pratiche burocratiche.

Situazione contagi aggiornata

Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 14.00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano:

Totale casi positivi Cerignola 60 (di cui 11 deceduti)

Totale persone in quarantena: 25.

Oggi, registriamo un nuovo caso e riduzione persone in quarantena.

SOLIDARIETA’ SOCIALE Ancora per poche ore continua la presentazione di domande per i buoni spesa arrivati a quasi 2900 e si prosegue anche con la distribuzione dei buoni spesa consegnati ad oltre 1.250 famiglie. Un grande ringraziamento va, sia a tutti coloro che si stanno prodigando, con le loro donazioni, ad alleviare le altrui sofferenze e difficoltà economiche, sia a tutti i volontari che si stanno impegnando per consegnare beni ai più bisognosi e soprattutto portare aiuto ai cittadini anziani e soli. Alcuni dati sull’attività del C.O.C. in ambito Solidarietà Sociale dal 11 aprile al 18 aprile 2020:

Famiglie assistite per fabbisogno alimentare 756

Servizio Trasporto Persona 6

Servizio Pronto Farmaco 15

Spesa a domicilio 21