Covid19, calo malati ma ci sono 454 vittime in più. Totale casi Italia: 181.228

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, è in calo rispetto al giorno prima. Il bollettino: i casi totali nel nostro Paese sono 181.228, al momento sono 108.237 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 48.877. I pazienti ricoverati con sintomi sono 24.906, in terapia intensiva 2.537 (numero più basso da 1 mese a questa parte), mentre 80.758 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 24.114 questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.