La transumanza quest’anno sarà digitale. L’iniziativa in Digitale live streaming – 25 aprile

“Anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio“, Antonio Gramsci, Lettere dal carcere.

Noi vogliamo partire proprio dal lì, dall’inizio, da un rito ancestrale ed antico: “la transumanza“. Sabato 25 “transumeremo” digitalmente con le vacche podoliche del Gargano, in un racconto live della transumanza che partirà dalle 6.00 del mattino per poi proseguire lungo la tutta giornata con interventi video di artisti e ospiti che hanno partecipato al Carpino Folk Festival e ai suoi eventi collaterali, come la Festa della Transumanza. In questo tempo sospeso, in cui non ci è permesso di vivere nei luoghi che amiamo, abbiamo deciso di impossessarci di una dimensione nuova in cui attori, vicende, bisogni, pur non mescolandosi davvero, si incrociano per raccontarsi e mettere in relazione i luoghi reali. Da tempo pensiamo a forme in cui l’espressione artistica possa trovare modalità di diffusione in relazione a dimensioni irreali, prive del contatto fisico e sociale.

Il Covid-19 ci catapulta con forza in questa dimensione, ci spinge a raccogliere le idee e ci trova sul pezzo. I canti, le musiche, i balli e i rituali come la transumanza sono fenomeni essenzialmente comunitari e si realizzano solo se la gente è insieme, perché l’insieme crea l’identità di gruppo. Ma noi, in questo “nuovo” tempo, vogliamo fare una rivoluzione e vi invitiamo a stare “connessi” con l’augurio che presto potremo rivivere queste emozioni dal vivo e gli uni accanto agli altri.