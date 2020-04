Legale “Autorizzare gli spostamenti dei manfredoniani al Centro Commerciale Gargano: rischio chiusura”

, 20 aprile 2020. “Richiesta emissione provvedimento di autorizzazione agli spostamenti dei cittadini di Manfredonia verso il centro commerciale Gargano Srl“. E’ l’oggetto di una comunicazione inoltrata a mezzo pec, dall’avvocato, rappresentante legale della citata, al Prefetto di Foggia, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia, al Dirigente del Commissariato di P.S. di Manfredonia, al Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Comandante dei VV.UU. di Manfredonia.

La comunicazione. In nome e per conto della società GARGANO SRL, con sede in Monte Sant’Angelo, alla c.da Pace, in persona del legale rapp. p.t., che con me sottoscrive la presente per adesione, ratifica e conferma, espongo quanto segue: la società mia assistita, come appena riportato, ha sede nel territorio del comune di Monte Sant’Angelo ma, di fatto, è ubicata a poche centinaia di metri dal centro urbano del comune di Manfredonia, ragion per cui, la predetta si considera sostanzialmente operante al servizio della comunità Manfredoniana. Accade, purtroppo, che, a partire dell’entrata in vigore delle misure in oggetto citate, la stessa sta patendo un gravissimo danno economico per mancati guadagni atteso che le FF.OO., nell’espletamento delle legittime e doverose attività di controllo, stanno applicando rigidamente le precitate misure nella parte in cui si vietano gli spostamenti dei cittadini (se non per comprovate esigenze) verso altri comuni. Invero, ogni qual volta viene sottoposto a controllo un potenziale utente e questi riferisce di essere diretto all’ipermercato situato all’interno del centro commerciale Gargano srl per l’approvvigionamento di generi alimentari, gli viene fatto divieto di prosecuzione della marcia perché si tratterebbe di spostamento fuori comune.

In alcuni casi, documentabili, sono state persino elevate contravvenzioni. E’ inutile sottolineare che, in pochissimo tempo, si è diffusa la notizia tra i cittadini di Manfredonia e, in altrettanto poco tempo, la società Gargano Srl ha riscontrato un drastico calo del fatturato, rispetto al medesimo periodo del 2019, di oltre il 50% (si produce prospetto analisi vendite periodi 01/04/19 – 17/04/19 e 01/4/20 -17/04/20). Orbene, è evidente che, nel caso di specie, non si sta facendo buon governo delle misure imposte dal governo. Giova ricordare, infatti, che il Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministero, ha emanato, tra le altre, una circolare inoltrata alle varie prefetture (che si allega), con la quale ha specificato il significato e l’ambito di applicazione delle misure di cui all’oggetto. Più precisamente, alla sezione “spostamenti”, il Ministero ha specificato che sono consentiti “gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento dei generi alimentari in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune ”.

Come sopra precisato, la società Gargano srl, pur essendo ubicata nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, dista dal suo centro urbano circa 22 Km mentre, dal centro urbano di Manfredonia dista poco più di 500 metri. Per questa ragione, l’utenza è quasi tutta manfredoniana. Per questa ragione, la società mia assistita sarebbe impossibilitata a svolgere la propria attività non potendo servire né i cittadini di Monte Sant’Angelo (che non possono recarsi a 22 Km dalla propria abitazione per approvvigionarsi) né i cittadini di Manfredonia (che non possono uscire fuori comune). Se la situazione denunciata dovesse persistere, la Gargano Srl si vedrà costretta a chiudere i battenti e, cosa più grave, a licenziare le oltre 60 unità che vi lavorano al suo interno. All’uopo si segnala che il 60% del personale dipendente è residente nel comune di Manfredonia. Alla luce di quanto esposto, lo scrivente difensore, nella sua spiegata qualità, chiede un immediato intervento del signor Prefetto di Foggia affinchè emani un provvedimento che contenga una specifica autorizzazione agli spostamenti dei cittadini di Manfredonia per l’approvvigionamento di generi alimentari presso l’ipermercato Conad ubicato all’interno del Centro Commerciale Gargano Srl, sito in agro del Comune di Monte Sant’Angelo, alla c.da Pace. Confidando nell’accoglimento della presente istanza, porge distinti saluti”.