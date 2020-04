Lopalco “In Provincia di Foggia il virus si è stabilito con maggiore pervasione”

Bari, 20 aprile 2020. “In provincia di Foggia il virus è arrivato prima e si è stabilito con maggiore pervasione. Foggia e Bari sono le due provincie a maggiore incidenza, sempre comunque in un quadro di bassa circolazione del virus. Faremo presto un punto della situazione per mostrarvi in dettaglio la situazione delle diverse aree della provincia“. Lo riporta sul suo profilo facebook il già sindaco di Manfredonia,, comunicando la risposta dell’epidemiologo, professore dell`università di Pisa e consulente per l`emergenza coronavirus in Puglia alle sollecitazioni del già primo cittadino.

Focus Provincia di Foggia: negli ultimi 6 giorni 115 nuovi positivi e 14 decessi. Fermo restando il raddoppio circa dei test in Puglia, che riguarda tutte le province, sono 115 in 6 giorni i nuovi casi di cittadini con tampone positivo al Covid19 in Provincia di Foggia. Lo scorso 13 aprile, Lunedì dell’Angelo, erano stati zero i casi confermati, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Da martedì 14 aprile sono stati 14 i decessi in Capitanata.

Per la Provincia di Bari, attualmente quella con maggiori casi, 1110 rispetto agli 852 della Capitanata, nello stesso periodo: 189 casi confermati di positività e 19 decessi. Si ricorda sempre che la Provincia di Bari può contare su una popolazione residente di 1.261.964 (all’01.01.2014, Istat) cittadini. La Provincia di Foggia: 630.851 (2016), Istat. Dunque, praticamente, il doppio dei residenti.