Manfredonia, ASE: attivazione telecamere fisse

“Si comunica che, in alcune zone della città, sono state attivate le telecamere fisse già installate al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti secondo modalità non conformi a quelle adottate.. Si confida prioritariamente sul senso civico di ciascuno, per contribuire alla pulizia ed al decoro della Città di Manfredonia“.

Manfredonia, 20 aprile 2020

La Commissione straordinaria L’amministratore unico A.S.E. s.p.a.

dott. Piscitelli – dott.ssa Crea – dott. Soloperto geom. Francesco Barbone