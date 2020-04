Manfredonia, cittadina “Lettera al Governatore della regione Puglia Emiliano”

“Oggi più che mai mi rimbombano le sue parole rivolte a tutti quelli che in massa,prima che venissero dichiarate UFFICIALMENTE zone rosse alcune regioni del nord, ed impedito l’allontanamento da esse, lei ha implorato, si è rivolto a loro chiamandoli figli …li ha esortati a pensare ai propri cari, a non recarsi in Puglia! Non è stato ascoltato … ed ha disposto le quarantene obbligatorie per cercare di arginare il più possibile i danni di questo virus! E’ stato tra i primi a chiedere che le scuole fossero chiuse …non ha utilizzato la scelleratezza ma tra le righe lo ha fatto! Ha esortato i genitori a non mandare i propri figli a scuola… lo ha detto come se lei fosse il padre di tutti quei bambini/ ragazzi! Ha nominato uno dei maggiori esponenti mondiali della virologia, prof Lopalco, e poi, preso da una sorta di euforia che ha tolto il fiato a moltissimi, invita tutti a venire in Puglia in vacanza, che non chiuderà nulla, non glielo permetterebbero i pugliesi ( questo lei asserisce). Il Prof Lopalco allora non ha motivo di esserci!

Dirle che le sue parole, il suo appello ha lasciato tantissimi pugliesi senza parole e’ un eufemismo! Ci siamo domandati cosa potesse averle fatto cambiare idea, cosa fosse accaduto per fare una simile dichiarazione che ha avuto lo stesso impatto delle immagini dell’11 settembre! L’economia deve ripartire, ma così non ripartira’ la regione che lei “dovrebbe “ governare! Non abbiamo una curva di contagi che scende, anzi stanno aumentando i casi, e continueranno qui ad aumentare e questo lo stanno ripetendo i nostri scienziati chiamati per tutelarci. Anzi colgo l’occasione per chiederle di farci capire cosa stia succedendo in provincia di Foggia, provincia che “ sembra” abbandonata a se stressa! Abbiamo tanti ma tanti casi in CAPITANATA ( e’ la provincia di Foggia ) e lei invita chiunque a venire in vacanza in Puglia? Perché non capire le cause di questi contagi ed intervenire? Potrebbe essere così gentile da chiarirci le idee? Sa cose che noi ignoriamo? Se non ci fossero video ma solo scritti avremmo tutti pensato che non fosse lei a dirlo! Quindi le chiedo, non di certo solo a mio nome, di aiutarci a comprendere il perché di questo cambiamento, ovviamente motivandolo a tutela del diritto costituzionalmente più rilevante in questo momento LA SALUTE!

So bene che non vi sarà risposta, che non sarà nemmeno presa in considerazione la nostra legittima paura, la nostra richiesta di chiarimenti, anche se lei asserisce di prendere questa decisione perché i pugliesi glielo chiedono ( anche questa richiesta e’ dei pugliesi), ma almeno potremo dire che ci abbiamo provato! Ovviamente poi, dopo quando sarà il momento non si faccia domande, ne’ lei ne’ tutti quelli che dovevano tutelarci!”.

Una cittadina della CAPITANATA ! 20 aprile 2020