Puglia, pronto il piano controlli ANAS Polstrada per gli spostamenti

, 20 aprile 2020. Sono proseguiti anche durante quest’ultimo fine settimana, i presidi per controlli delle Forze dell’Ordine coadiuvati da uomini e mezzi Anas, per il rispetto dei divieti imposti nel contrasto al contagio da CoVid-19, secondo quanto disposto dallo specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le attività di controllo ed i conseguenti filtraggi della circolazione – che hanno fatto seguito a quelli già eseguiti la scorsa settimana – hanno riguardato laal km 812,500 in direzione Brindisi nel comune di Mola di Bari. I controlli effettuati dalla Polstrada, finalizzati al contenimento ed al contrasto della diffusione del CoVid-19, sono stati supportati dal personale Anas per quanto concerne la gestione della viabilità nei punti strategici individuati dalle forze dell’ordine lungo le principali strade statali.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Margherita Laera – Direzione Affari Istituzionali e Media Ufficio Stampa – Media Territoriali – Referente per la Puglia